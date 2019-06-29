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РИА Новости

Депутат Рады заявил, что Климкин позорит украинскую дипломатию

Вчера, 05:52
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© AP Photo / Ronald ZakГлава МИД Украины Павел Климкин
Глава МИД Украины Павел Климкин
© AP Photo / Ronald Zak
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин позорит государственную дипломатию, заявил депутат Верховной рады Николай Скорик в эфире телеканала NewsOne.
Так парламентарий прокомментировал конфликт президента Владимира Зеленского и Климкина. По словам Скорика, в этом противостоянии он не поддерживает ни одну из сторон.
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"Я считаю, что Климкин — это вообще позор украинской дипломатии, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы", — сказал парламентарий.
Скорик подчеркнул, что внешний вид для дипломата очень важен. "Это элита, скажем так, государственной службы, всегда была элитой государственной службы, во все времена", — добавил он.
По мнению депутата, внеочередные парламентские выборы очень важны для Зеленского, поскольку Рада недееспособна, а без нее президент не может поменять ни министра иностранных дел, ни генпрокурора, ни руководство СБУ.
Зеленский уже пытался отправить Климкина в отставку, но Верховная рада с небольшим перевесом проголосовала против. На днях между президентом и министром разгорелся конфликт: Зеленский обвинил Климкина в том, что тот ответил на российскую ноту по украинским морякам без согласования с ним, и пожаловался, что узнает о действиях МИД на международной арене из интернета. Глава МИД в ответ заявил, что нота не должна была согласовываться с президентом, который, к тому же, вообще к нему не обращался.
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