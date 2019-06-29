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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Иванка Трамп выступила на мероприятии на полях саммита G20 в Осаке

Вчера, 05:19
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкИванка Трамп. Архивное фото
Иванка Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Иванка Трамп. Архивное фото
ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его дочь Иванка посетили мероприятие на полях саммита "большой двадцатки" в Осаке, посвященное расширению возможностей женщин, сообщили журналисты из пула Трампа.
На мероприятии в международном выставочном центре INTEX Osaka выступил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, третьей выступала Иванка Трамп. Дочь президента США призвала к "смелым решениям", чтобы помочь женщинам преодолевать проблему бедности. Трамп кивал во время ее выступления.
Меланья Трамп. Архивное фото
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"Обвиняешь — запасись фактами". Меланья Трамп предала #MеTоо
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Саммит G20 в ОсакеИванка ТрампДональд ТрампБольшая двадцаткаСШАВ мире
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