Иванка Трамп выступила на мероприятии на полях саммита G20 в Осаке

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его дочь Иванка посетили мероприятие на полях саммита "большой двадцатки" в Осаке, посвященное расширению возможностей женщин, сообщили журналисты из пула Трампа.

На мероприятии в международном выставочном центре INTEX Osaka выступил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, третьей выступала Иванка Трамп. Дочь президента США призвала к "смелым решениям", чтобы помочь женщинам преодолевать проблему бедности. Трамп кивал во время ее выступления.