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РИА Новости

По встрече Ким Чен Ына и Трампа "ничего не решено", заявили в Сеуле

Вчера, 05:17
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© AP Photo / Evan VucciРукопожатие лидеров США и Северной Кореи. Архивное фото
Рукопожатие лидеров США и Северной Кореи. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
ТОКИО, 29 июн – РИА Новости. Представитель президентской администрации Южной Кореи заявил перед журналистами, что решений о возможной встрече американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во время посещения лидером США демилитаризованной зоны в ходе его визита в Южную Корею нет.
Ранее в субботу президент США Дональд Трамп написал, что готов встретиться с Ким Чен Ыном на границе с Южной Кореей, заявив, что "если председатель КНДР Ким (Чен Ын) сочтет нужным", он встретится с ним на границе — в демилитаризованной зоне — "чтобы пожать ему руку и поздороваться". Позже журналисты уточнили у американского президента, было ли это предложение согласовано с северокорейской стороной. На это Трамп сказал, что его запись была "пробным шаром", так как он даже не знает, находится ли Ким Чен Ын в Северной Корее, но если Ким Чен Ын "там, то мы увидимся на пару минут".
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"К этому часу ничего не решено", - приводит слова представителя администрации агентство Ренхап. В то же время он отметил, что позиция Южной Кореи по вопросу возобновления диалога Северной Кореи и США остается неизменной.
"В нашей позиции изменений нет. Мы хотим возобновления диалога между Северной Кореей и США", - сказал представитель администрации.
Трамп, принимающий участие в саммите "двадцатки" в японском городе Осака, после завершения форума отправится с визитом в Южную Корею, где может посетить демилитаризованную зону на границе между Севером и Югом Корейского полуострова.
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Дональд ТрампКим Чен ЫнЮжная КореяКНДРСШАВ мире
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