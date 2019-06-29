Из подтопленного города Тулун в Приангарье эвакуировали более 400 человек

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Уровень воды в реке Ия в Тулуне в Иркутской области продолжает подниматься, из зоны бедствия силами МЧС вывезены уже более 400 человек, сообщается на сайте городской администрации утром в субботу.
На 20.00 (15.00 мск) уровень воды у гидрологического поста составлял 1037 сантиметра при критическом 700 сантиметров.
В пунктах временного пребывания размещены 393 человека, в том числе 77 детей, организован подвоз питьевой воды.
В двадцати населенных пунктах трех районов Иркутской области - Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского - из-за обильных осадков и подъема уровня рек подтоплены 2,39 тысячи жилых домов, 2,52 тысячи приусадебных участков, повреждены 13 автомобильных мостов, включая два моста на федеральной трассе, подтоплены 16 участков дорог местного значения.