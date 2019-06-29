В Дамаске открылся завод по производству чая и кофе

ДАМАСК, 29 июн - РИА Новости. Предприятие по производству чая и кофе открылось в столице Сирии после завершения боевых действий, сообщил журналистам директор завода Мухаммед Дауд.

"Мы отправляем нашу продукцию в Ливан, в Тунис, Иорданию, Россию и Америку. В США есть бизнесмены, которые покупают у нас эту продукцию и продают тем, кто родился и жил раньше на Ближнем Востоке, а сейчас в Америке", - сказал он.

По словам собеседника, каждый день компания поставляет на рынок шесть тонн кофе и 30 тысяч коробок разных сортов чая. Чай выращивают на плантациях в предгорных районах Сирии, а кофе закупают за рубежом. Основные поставщики - Бразилия, Колумбия, Индия и Никарагуа. Переработка сырья проходит на станках 1980-х годов.

"Мы собираемся покупать современные машины в Италии. Во время войны были проблемы с ремонтом машин, техника ломалась, мы были вынуждены делать детали самостоятельно. Сейчас, слава богу, все поменялось", - добавил Дауд.

Ранее промышленный район, где находится предприятие, был занят террористами. Сирийской армии удалось их выбить оттуда в 2017 году. Как уточнил руководитель завода, спрос на продукцию высокий, поэтому нужно увеличивать масштабы производства. До конца года планируется начать строить здания под вторую очередь завода.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ*. В настоящий момент на первый план выступают политическое урегулирование, восстановление Сирии и возвращение беженцев.