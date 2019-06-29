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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Путин и Макрон не обсуждали "Северный поток — 2" на G20, сообщил Песков

Вчера, 04:26
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на переговорах в японской Осаке на полях саммита G20 не затрагивали тему газопровода "Северный поток — 2", сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, никак не затрагивали", - сказал он.
В пятницу оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила, что после более чем двух лет ожидания отменила заявку на основной маршрут "Северного потока — 2", проходящий в территориальных водах Дании, и решила сосредоточиться на северо-западном и юго-восточном маршрутах, которые соответствуют экологическим и техническим требованиям.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Труба пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран Nord Stream 2 AG оставалось получить разрешение на строительство только от Дании.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
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Не один открытый вопрос. Запустится ли "Северный поток — 2" в этом году
Nord Stream 2 AG в апреле по требованию датского регулятора подала третью заявку на строительство "Северного потока — 2" – теперь в исключительной экономической зоне Дании к югу-востоку от острова Борнхольм. В этой заявке содержатся две альтернативы маршрута. При этом ранее регулятору уже были направлены две заявки на строительство: по основному маршруту в территориальных водах Дании к югу от Борнхольма и по альтернативному - к северо-западу от Борнхольма.
Тем не менее, как заявил в пятницу глава "Газпрома" Алексей Миллер, точка невозврата по "Северному потоку — 2" давно пройдена, правовых возможностей его остановить нет. Он подчеркнул, что планы ввода газопровода в эксплуатацию до конца года сохраняются, а отсутствие разрешения Дании не является пока критическим.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Саммит G20 в ОсакеСеверный поток-2Эммануэль МакронБольшая двадцаткаДмитрий ПесковВладимир ПутинФранцияГерманияРоссияЭкономика
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