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РИА Новости

Алибасов пригласил трансгендеров в группу "На-На"

Вчера, 04:08
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБари Алибасов
Бари Алибасов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Бари Алибасов объявил об обновлении состава группы "На-На", на кастинг также приглашаются и трансгендеры. Об этом сообщил "Пятый канал" со ссылкой на продюсера.
"Приоритет будет отдаваться творческим личностям, имеющим в своем активе очень смелые и авангардные идеи, которые они готовы воплощать в жизнь. В качестве кандидатов также будут рассматриваться и трансгендеры — дамы, сменившие пол и примкнувшие к сильной половине человечества", — сказал Алибасов.
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Отмечается, что есть и другие требования к кандидатам. Например, потенциальному члену группы должно быть 20-25 лет, а его рост должен быть не менее 178 сантиметров.
Группа "На-На" основана в 1989 году. За это время ее состав менялся, однако двое музыкантов из канонического состава — Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин — до сих пор продолжают выступать в группе.
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Бари АлибасовШоу-бизнес
Популярные комментарии
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29 июня, 04:52
antyxa1979
59100001
Нанистов никогда не слушал, тв сразу переключал. Придётся включать все возможные защиты в интернете, чтобы не прослыть гомофобом. Ну объявили кастинг «творческих» личностей, про ориентацию то зачем упоминать? Ответ один - нужны только эти.
29 июня, 05:11
XXyz1965
3842112
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