Алибасов пригласил трансгендеров в группу "На-На"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Бари Алибасов объявил об обновлении состава группы "На-На", на кастинг также приглашаются и трансгендеры. Об этом сообщил "Пятый канал" со ссылкой на продюсера.
"Приоритет будет отдаваться творческим личностям, имеющим в своем активе очень смелые и авангардные идеи, которые они готовы воплощать в жизнь. В качестве кандидатов также будут рассматриваться и трансгендеры — дамы, сменившие пол и примкнувшие к сильной половине человечества", — сказал Алибасов.
Отмечается, что есть и другие требования к кандидатам. Например, потенциальному члену группы должно быть 20-25 лет, а его рост должен быть не менее 178 сантиметров.
Группа "На-На" основана в 1989 году. За это время ее состав менялся, однако двое музыкантов из канонического состава — Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин — до сих пор продолжают выступать в группе.
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