Алибасов пригласил трансгендеров в группу "На-На"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Бари Алибасов объявил об обновлении состава группы "На-На", на кастинг также приглашаются и трансгендеры. Об этом сообщил Бари Алибасов объявил об обновлении состава группы "На-На", на кастинг также приглашаются и трансгендеры. Об этом сообщил "Пятый канал" со ссылкой на продюсера.

"Приоритет будет отдаваться творческим личностям, имеющим в своем активе очень смелые и авангардные идеи, которые они готовы воплощать в жизнь. В качестве кандидатов также будут рассматриваться и трансгендеры — дамы, сменившие пол и примкнувшие к сильной половине человечества", — сказал Алибасов.

Отмечается, что есть и другие требования к кандидатам. Например, потенциальному члену группы должно быть 20-25 лет, а его рост должен быть не менее 178 сантиметров.