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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Трамп обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии ситуацию на рынке нефти

Вчера, 03:56
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© REUTERS / KIM KYUNG-HOONПрезидент США разговаривает с наследным принцем Саудовской Аравии на саммите G20 в Японии. 28 июня 2019
Президент США разговаривает с наследным принцем Саудовской Аравии на саммите G20 в Японии. 28 июня 2019
© REUTERS / KIM KYUNG-HOON
Президент США разговаривает с наследным принцем Саудовской Аравии на саммите G20 в Японии. 28 июня 2019
ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом стабильность рынка нефти, сообщил Белый дом.
"Они обсудили критически важную роль Саудовской Аравии в обеспечении стабильности на Ближнем Востоке и на мировых рынках нефти, растущую угрозу Ирана, повышение торговли и инвестиций между странами, а также важность вопросов прав человека", - говорится в заявлении Белого дома, распространенном среди журналистов президентского пула.
"Оба лидера намерены поддерживать крепкий международный рынок нефти перед лицом поведения Ирана", - уточнил Белый дом в другом заявлении, размещенном в Twitter.
Трамп в прошлом публично призывал Саудовскую Аравию повысить нефтедобычу, чтобы не допустить роста цены на нефть.
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Саммит G20 в ОсакеМухаммед бен СальманДональд ТрампБольшая двадцаткаСаудовская АравияСШАЭкономика
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