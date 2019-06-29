Трамп обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии ситуацию на рынке нефти

"Они обсудили критически важную роль Саудовской Аравии в обеспечении стабильности на Ближнем Востоке и на мировых рынках нефти, растущую угрозу Ирана, повышение торговли и инвестиций между странами, а также важность вопросов прав человека", - говорится в заявлении Белого дома, распространенном среди журналистов президентского пула.