Трамп не согласовывал с Ким Чен Ыном свое предложение о встрече

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не согласовывал с северокорейским лидером Ким Чен Ыном свое предложение о встрече в демилитаризованной зоне на границе двух Корей.

Ранее Трамп пригласил Ким Чен Ына встретиться в ходе своего визита в Южную Корею. Президент США вылетает в Сеул из Осаки, где он принимает участие в саммите "большой двадцатки", уже в субботу.

"Я просто запустил пробный шар, потому что я не знаю, где он (Ким Чен Ын) сейчас. Может быть, он не в Северной Корее", - заявил Трамп журналистам.