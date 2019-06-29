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РИА Новости

Трамп не согласовывал с Ким Чен Ыном свое предложение о встрече

Вчера, 03:53
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© AFP 2019 / Susan Walsh, poolЛидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2019 / Susan Walsh, pool
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не согласовывал с северокорейским лидером Ким Чен Ыном свое предложение о встрече в демилитаризованной зоне на границе двух Корей.
Ранее Трамп пригласил Ким Чен Ына встретиться в ходе своего визита в Южную Корею. Президент США вылетает в Сеул из Осаки, где он принимает участие в саммите "большой двадцатки", уже в субботу.
"Я просто запустил пробный шар, потому что я не знаю, где он (Ким Чен Ын) сейчас. Может быть, он не в Северной Корее", - заявил Трамп журналистам.
На вопрос, состоится ли встреча, Трамп ответил: "Посмотрим. Если он там, то мы увидимся на пару минут. Это все, что мы можем сделать. Но это будет хорошо".
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Дональд ТрампКим Чен ЫнЮжная КореяКНДРСШАВ мире
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