Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-29T03:49Z
https://ria.ru/20190629/1556035832.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155602/43/1556024354_0:68:2917:1709_1036x0_80_0_0_ba76c948a224227240c90e10c2b42e5c.jpg
РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Песков: Путин и Макрон на G20 обсуждали Украину и "нормандский формат"

Вчера, 03:49
1901
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон на встрече в Японии обсудили Украину и необходимость активизировать "нормандский" формат, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пробежались по двусторонним отношениям, такая сверка часов по основным (вопросам - ред.). Макрон является сторонником того, чтобы придать импульс и в торгово-экономической сфере, и в культурной сфере. Сделать более эффективной работу Трианонского диалога", - сказал Песков.
Он напомнил, что идет подготовка к встрече два на два - министров иностранных дел и министров обороны.
"Говорили по Украине, что нужно "нормандский" формат активизировать", - добавил Песков.
Отвечая на вопрос о том, есть ли понимание, когда может состояться встреча в "нормандском" формате, Песков ответил отрицательно. "Нет, никакого понимания пока нет, пока нужно, чтобы на рабочем уровне встретились", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи. 15 июля 2018
28 июня, 04:47
Межгосударственные отношения России и Франции
1622000
Обсудить 1
Саммит G20 в Осаке"Нормандская четверка"Эммануэль МакронБольшая двадцаткаДмитрий ПесковВладимир ПутинФранцияРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Путин подсказал потерявшейся Меркель
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20
РИА
Новости
Глава МИД Украины Павел Климкин
Депутат Рады заявил, что Климкин позорит украинскую дипломатию
В Узбекистане аттракцион развалился во время движения
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
Путин отреагировал на возражения Элтона Джона
Лента
новостей
Вид на набережную города Судака
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Оператор "Северного потока — 2" отозвал заявку на один маршрут в Дании
Петр Порошенко
Порошенко назвал встречу Путина и Трампа тревожным звонком для Украины
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель. Архивное фото
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-"враге"
Международный аэропорт Сочи в Адлере
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Митингующие в центре Тбилиси, Грузия. 29 июня 2019
В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие
Кадр из видео Glen & Friends Cooking о чистке чеснока
Повар-виртуоз показал, как за пару движений идеально очистить чеснок
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи на полях Группы двадцати. 29 июня 2019
Меркель на встрече с Путиным выглядела бодро
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Путин и Макрон не обсуждали "Северный поток — 2" на G20, сообщил Песков
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20На Аляске самолет врезался в гору
03:11Южная Корея может принять участие в проекте "Миллиметрон", рассказали в РАН
03:07Чемезов назначил гендиректора нового холдинга "Ростеха"
03:00КНДР не пойдет на денуклеаризацию для ослабления санкций, считают в Сеуле
02:58В Магнитогорске загорелась городская ярмарка
02:43На месте пожара в двухэтажном доме в центре Москвы работают 103 спасателя
02:39Арабская коалиция сбила второй беспилотник, запущенный хуситами
02:36Уровень воды в иркутском городе Тулун понизился почти до 13 метров
02:31СМИ: в Ираке несколько протестующих пострадали при столкновениях с полицией
02:24На Украине назвали последствия ассоциации с ЕС
01:54В центре Москвы загорелся двухэтажный дом
01:24"Звездные войны" продолжатся без Дейзи Ридли
01:16Минсельхоз оценил ущерб сельскому хозяйству от паводка в Иркутской области
01:06В драке на нефтяном месторождении в Казахстане пострадали тридцать рабочих
00:50Япония официально покидает Международную китобойную комиссию
00:45Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
00:41В Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка
00:33Росгидромет заявил о "напряженном" прогнозе в Тулунском районе Приангарья
00:31Темникова прокомментировала сообщения о ее "романе" с Серябкиной
00:23В Минэнерго оценили риски от паводка в Приангарье для работы Братской ГЭС
Лента новостейМолния