Песков: Путин и Макрон на G20 обсуждали Украину и "нормандский формат"

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон на встрече в Японии обсудили Украину и необходимость активизировать "нормандский" формат, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пробежались по двусторонним отношениям, такая сверка часов по основным (вопросам - ред.). Макрон является сторонником того, чтобы придать импульс и в торгово-экономической сфере, и в культурной сфере. Сделать более эффективной работу Трианонского диалога", - сказал Песков.

Он напомнил, что идет подготовка к встрече два на два - министров иностранных дел и министров обороны.

"Говорили по Украине, что нужно "нормандский" формат активизировать", - добавил Песков.