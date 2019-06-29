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РИА Новости

Эксперты отметили снижение доли "плохих" долгов россиян по кредитным картам

Вчера, 03:36
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© РИА Новости / Александр КряжевБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Доля "плохих" долгов россиян по кредиткам за год снизилась на 2,4 процентного пункта и по итогам мая составила 13,4 процента, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
Речь идет о доле просроченной задолженности от 90 дней по кредитным картам в общей сумме действующих кредитов. Год назад она составляла 15,8 процента, а по итогам 2018-го — 15,6 процента.
Кроме того, снизилась и доля кредитных карт в общей структуре "плохих" долгов: с 17,4 до 15,2 процента. Годом ранее она равнялась 17,8 процента.
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что в ситуации с "плохими" долгами наступила стабилизация, а наиболее серьезные темпы сокращения задолженности демонстрирует сегмент кредитования с использованием карт.
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"Прежде всего потому что именно в этом сегменте банки наладили наиболее эффективное управление рисками. В том числе с помощью такого инструмента, как лимиты по картам, позволяющие кредиторам внимательно следить как за качеством новых кредитов, так и за риск-профилем своих заемщиков с действующими обязательствами", — пояснил он.
По данным ЦБ, общий портфель розничных кредитов продолжает расти — в мае он увеличился на 1,6 процента, до 16,1 триллиона рублей. При этом, по данным НБКИ, в мае российские банки выдали кредиток на 14,6 процента меньше, чем месяцем ранее, — 913,9 тысячи штук.
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