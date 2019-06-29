Эксперты отметили снижение доли "плохих" долгов россиян по кредитным картам

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Доля "плохих" долгов россиян по кредиткам за год снизилась на 2,4 процентного пункта и по итогам мая составила 13,4 процента, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Речь идет о доле просроченной задолженности от 90 дней по кредитным картам в общей сумме действующих кредитов. Год назад она составляла 15,8 процента, а по итогам 2018-го — 15,6 процента.

Кроме того, снизилась и доля кредитных карт в общей структуре "плохих" долгов: с 17,4 до 15,2 процента. Годом ранее она равнялась 17,8 процента.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что в ситуации с "плохими" долгами наступила стабилизация, а наиболее серьезные темпы сокращения задолженности демонстрирует сегмент кредитования с использованием карт.

"Прежде всего потому что именно в этом сегменте банки наладили наиболее эффективное управление рисками. В том числе с помощью такого инструмента, как лимиты по картам, позволяющие кредиторам внимательно следить как за качеством новых кредитов, так и за риск-профилем своих заемщиков с действующими обязательствами", — пояснил он.