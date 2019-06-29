Названы самые распространенные заболевания среди домашних животных в Москве

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Домашние животные в Москве чаще всего заболевают из-за неправильного кормления, в том числе ожирением, рассказали РИА Новости в столичном комитете ветеринарии.

"Самыми распространенными заболеваниями среди домашних животных являются болезни, вызванные неправильным кормлением и содержанием, а именно аллергии, дерматиты, ожирения, мочекаменная болезнь и отиты", — рассказали в пресс-службе.

В комитете отметили, что на амбулаторный прием чаще всего приводят кошек таких пород, как мейн-кун, бенгальская и сфинкс. А из инфекционных заболеваний у котов чаще всего находят кальцивироз и панлейкопению.