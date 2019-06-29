Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-29T03:21Z
https://ria.ru/20190629/1556035654.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153345/45/1533454538_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_4e95e318ce44b0e8d3e64de3741aa715.jpg
РИА Новости

Названы самые распространенные заболевания среди домашних животных в Москве

Вчера, 03:21
24804
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКошка породы мейн-кун. Архивное фото
Кошка породы мейн-кун. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Кошка породы мейн-кун. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Домашние животные в Москве чаще всего заболевают из-за неправильного кормления, в том числе ожирением, рассказали РИА Новости в столичном комитете ветеринарии.
"Самыми распространенными заболеваниями среди домашних животных являются болезни, вызванные неправильным кормлением и содержанием, а именно аллергии, дерматиты, ожирения, мочекаменная болезнь и отиты", — рассказали в пресс-службе.
В комитете отметили, что на амбулаторный прием чаще всего приводят кошек таких пород, как мейн-кун, бенгальская и сфинкс. А из инфекционных заболеваний у котов чаще всего находят кальцивироз и панлейкопению.
Для профилактики незаразных болезней животных необходимо правильно кормить и содержать, отмечают в комитете. А с целью профилактики заразных болезней необходимо своевременно вакцинировать домашних животных.
Крокодил. Архивное фото
14 июня, 03:11
Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
355316511
МоскваОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Путин прокомментировал встречу с Трампом
РИА
Новости
В Узбекистане аттракцион развалился во время движения
Вид на набережную города Судака
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония
Эрдоган не виноват в ситуации с покупкой С-400, заявил Трамп
Лента
новостей
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Что происходит в Тбилиси после беспорядков
В Воронежской области нашли мертвым мужчину, убившего женщину и ее внука
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Юнкер сыграл в Осаке на черном рояле
В Калмыкии пять человек погибли в ДТП
Коллекция женской одежды Весна-лето 1966 года. Летний ансамбль - платье и жакет (продукция Рижской швейной фабрики Ригас апгербс)
Мода 60-х: мешок в цветок и сбоку брошка
Детеныш рыси
Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных
Танк турецкой армии возле границы между Турцией и Сирией
Турция нанесла удар по Сирии
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
Путин отреагировал на возражения Элтона Джона
Во Владимирской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме
Разработчики "раздевающего" девушек приложения решили закрыть проект
Президент Бразилии Жаир Болсонару на саммите Группы двадцати
Болсонару отменил встречу с Си Цзиньпином из-за опоздания делегации Китая
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20На Аляске самолет врезался в гору
03:11Южная Корея может принять участие в проекте "Миллиметрон", рассказали в РАН
03:07Чемезов назначил гендиректора нового холдинга "Ростеха"
03:00КНДР не пойдет на денуклеаризацию для ослабления санкций, считают в Сеуле
02:58В Магнитогорске загорелась городская ярмарка
02:43На месте пожара в двухэтажном доме в центре Москвы работают 103 спасателя
02:39Арабская коалиция сбила второй беспилотник, запущенный хуситами
02:36Уровень воды в иркутском городе Тулун понизился почти до 13 метров
02:31СМИ: в Ираке несколько протестующих пострадали при столкновениях с полицией
02:24На Украине назвали последствия ассоциации с ЕС
01:54В центре Москвы загорелся двухэтажный дом
01:24"Звездные войны" продолжатся без Дейзи Ридли
01:16Минсельхоз оценил ущерб сельскому хозяйству от паводка в Иркутской области
01:06В драке на нефтяном месторождении в Казахстане пострадали тридцать рабочих
00:50Япония официально покидает Международную китобойную комиссию
00:45Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
00:41В Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка
00:33Росгидромет заявил о "напряженном" прогнозе в Тулунском районе Приангарья
00:31Темникова прокомментировала сообщения о ее "романе" с Серябкиной
00:23В Минэнерго оценили риски от паводка в Приангарье для работы Братской ГЭС
Лента новостейМолния