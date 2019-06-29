Трамп подтвердил, что посетит демилитаризованную зону между двумя Кореями

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что посетит демилитаризованную зону между Южной Кореей и КНДР, куда пригласил на встречу северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Трамп вылетает с визитом в Южную Корею в субботу из японской Осаки, где принимает участие в саммите G20.
"Да, мы туда поедем... Мы будем там", - ответил Трамп журналистам на вопрос, поедет ли в демилитаризованную зону.
Президент добавил, что визит будет кратким — продлится "две минуты".
30 сентября 2018, 05:23Трамп заявил, что они с Ким Чен Ыном "влюбились друг в друга"
"Если бы я не стал президентом... сейчас была бы война с Северной Кореей", - заявил также Трамп.
Ранее Трамп намеревался посетить зону еще в 2017 году, но отменил поездку из-за тумана.
Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части.
21 августа 2015, 10:26ТуризмДемилитаризованная зона: от Кореи до КореиУже более 60 лет обе Кореи существуют в состоянии временного перемирия. Страны разделяет граница и ДМЗ, которая тянется с востока на запад полуострова на 248 километров. С каждой стороны от границы зона имеет ширину по два километра и покрывает 907 квадратных километров площади полуострова.