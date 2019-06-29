Трамп подтвердил, что посетит демилитаризованную зону между двумя Кореями

Демилитаризованная зона: от Кореи до Кореи Уже более 60 лет обе Кореи существуют в состоянии временного перемирия. Страны разделяет граница и ДМЗ, которая тянется с востока на запад полуострова на 248 километров. С каждой стороны от границы зона имеет ширину по два километра и покрывает 907 квадратных километров площади полуострова.