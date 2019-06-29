Гиперзвуковую ракету-мишень "Гвоздика" испытают осенью

В мае президент Владимир Путин заявил, что виды защиты от гиперзвукового оружия в России должны появиться раньше, чем в других странах. Тогда он уточнил, что пока гиперзвукового оружия нет ни у кого в мире, кроме России. "Но мы также прекрасно понимаем, что в ведущих странах мира рано или поздно такое оружие появится, и для нас с вами будет лучше, если для них это будет поздно", — сказал Путин на совещании с военными.