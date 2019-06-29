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РИА Новости
Новое оружие России

Гиперзвуковую ракету-мишень "Гвоздика" испытают осенью

Вчера, 03:07
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 29 июн – РИА Новости. Предварительные испытания гиперзвуковой ракеты-мишени "Гвоздика" запланированы на осень, сейчас создается опытный образец, сообщили РИА Новости в концерне "Калашников".
"Специалисты НПО "Молния" и концерна "Калашников" работают над созданием ракеты-мишени нового поколения "Гвоздика". Она позволит готовить специалистов противовоздушной обороны к защите стратегических объектов от гиперзвукового оружия", - сказали в концерне на "Армии-2019".
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"Сейчас создается опытный образец, предварительные испытания планируем начать осенью", - добавил собеседник.
Ранее гендиректор НПО "Молния" (входит в группу компаний "Калашников") Ольга Соколова в интервью РИА Новости рассказала, что предприятие ведет опытно-конструкторские работы по созданию этого изделия. По ее словам, существующие мишени типа "Стриж" вскоре закончатся в войсках, а новая ракета-мишень позволит имитировать перспективные средства воздушного нападения.
В мае президент Владимир Путин заявил, что виды защиты от гиперзвукового оружия в России должны появиться раньше, чем в других странах. Тогда он уточнил, что пока гиперзвукового оружия нет ни у кого в мире, кроме России. "Но мы также прекрасно понимаем, что в ведущих странах мира рано или поздно такое оружие появится, и для нас с вами будет лучше, если для них это будет поздно", — сказал Путин на совещании с военными.
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