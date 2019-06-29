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РИА Новости

Во Франции спасатели тушат природные пожары, вызванные рекордной жарой

02:44
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Почти 550 спасателей тушат природные пожары на юге Франции, вызванные рекордной жарой, сообщает телеканал BFMTV.
Ранее метеорологическая служба страны сообщила, что температура во Франции впервые в истории измерений превысила порог в 45 градусов по Цельсию. Накануне МВД Франции сообщило, что в четырех французских департаментах установлен красный (самый высокий) уровень метеоопасности из-за жары. Еще в 76 департаментах объявлен оранжевый уровень опасности.
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На данный момент около 550 спасателей направлены на борьбу с природными пожарами на юге страны.
По данным телеканала, пожарные выявили более 30 очагов возгораний в департаменте Гар на юге Франции. Всего в семи затронутых коммунах пожар уничтожил 460 гектаров зеленой зоны. В одной из коммун пожар привел к закрытию автомагистрали.
Французские власти призывают граждан быть особенно бдительными к своему здоровью и здоровью своих близких в аномально жаркую погоду.
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп ранее в пятницу сообщил, четыре тысячи школ закрыты во Франции из-за жары. Министр образования Жан-Мишель Бланкер в начале неделе объявил о переносе экзаменов в колледжах на начало следующей недели, когда температура должна снизиться.
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02:44Во Франции спасатели тушат природные пожары, вызванные рекордной жарой
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