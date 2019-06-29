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РИА Новости

Элтон Джон возразил Путину

02:29
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБританский певец Элтон Джон. Архивное фото
Британский певец Элтон Джон. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Британский певец Элтон Джон. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Британский певец и композитор Элтон Джон обратился к президенту России Владимиру Путину, не согласившись с его словами о либеральных ценностях и людях нетрадиционной сексуальной ориентации.
Ранее в интервью газете Financial Times российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. Путин отметил, что право на существование имеют все точки зрения, в том числе и сторонников либерализма, и надо дать возможность существовать разным идеям, но главное - не забывать про интересы основного населения, тогда, по его мнению, внутриполитических потрясений не будет. Президент также сказал, что в России ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации.
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"Уважаемый президент Путин, я был глубоко огорчен, когда прочитал ваше недавнее интервью Financial Times. Я категорически не согласен с вашим мнением о том, что политика, охватывающая многокультурное и сексуальное разнообразие, устарела в нашем обществе. Ваши слова о том, что вы хотите, чтобы представители ЛГБТ-сообщества "были счастливы" и что "у вас нет с этим проблем", кажутся мне лукавством", - написал артист в Instagram.
Элтон Джон заявил в этой связи, что повествующий о его жизни фильм "Рокетмен" подвергся "жесткой цензуре". Ранее сообщалось, что из картины был удален ряд сцен сексуального характера и моменты, связанные с наркотиками.
"Мне кажется, что это лицемерие", - написал Джон.
Путину по-прежнему близки идеи либерализма, но он против их принудительного навязывания другим, пояснил после интервью пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Элтон ДжонВладимир ПутинВеликобританияРоссияВ мире
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