На ужин в честь лидеров G20 Путин пришел со своим термосом

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пришел на ужин в честь лидеров стран "Большой двадцатки" со своим термосом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что Путин постоянно пьет из этого термоса чай.

Лидеры G20 пришли на ужин со своим pic.twitter.com/1X0bBGlHLe — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 июня 2019 г.

На кадрах видно, что президент пьет из белого термостакана.

Во время участия в различных мероприятиях Путин зачастую использует специальную кружку, которая сохраняет тепло.

Ужин глав государств

На ужине в Осаке, который состоялся в пятницу, в первый день саммита, президент России также был с термосом. Путин чокнулся им с бокалом президента США Дональда Трампа после тоста премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Судя по виду, у Трампа в бокале была кола. СМИ сообщали, что Трамп любит этот напиток, и утверждали, что на его столе в Овальном кабинете есть даже кнопка для вызова официанта с этим напитком.