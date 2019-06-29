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РИА Новости

На ужин в честь лидеров G20 Путин пришел со своим термосом

02:12
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пришел на ужин в честь лидеров стран "Большой двадцатки" со своим термосом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что Путин постоянно пьет из этого термоса чай.
На кадрах видно, что президент пьет из белого термостакана.
Во время участия в различных мероприятиях Путин зачастую использует специальную кружку, которая сохраняет тепло.

Ужин глав государств

На ужине в Осаке, который состоялся в пятницу, в первый день саммита, президент России также был с термосом. Путин чокнулся им с бокалом президента США Дональда Трампа после тоста премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Судя по виду, у Трампа в бокале была кола. СМИ сообщали, что Трамп любит этот напиток, и утверждали, что на его столе в Овальном кабинете есть даже кнопка для вызова официанта с этим напитком.
Трамп не отрицал, что любит колу и гамбургеры, однако подчеркивал, что в целом он питается правильно.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
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