Путин оценил перспективы продления СНВ-3

Президент РФ Владимир Путин во время беседы с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019

Президент РФ Владимир Путин во время беседы с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Владимир Путин после встречи в Осаке с Дональдом Трампом на вопрос, есть ли перспективы продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил, что об этом говорили, но впереди еще большой путь, пишет " Владимир Путин после встречи в Осаке с Дональдом Трампом на вопрос, есть ли перспективы продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил, что об этом говорили, но впереди еще большой путь, пишет " Коммерсант ".

"А Договор СНВ-3 может быть продлен? Сегодняшние переговоры дали в этом смысле какую-то перспективу?" — спросил Путина корреспондент.

"Владимир Путин ответил, что да, и об этом, конечно, говорили, но результат будет позже, надо пройти еще большой путь, чтобы о чем-то можно было сказать однозначно", — пишет газета.

В пятницу главы США и России провели полуторачасовую встречу в японской Осаке в рамках саммита "Большой двадцатки".