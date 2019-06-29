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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Путин оценил перспективы продления СНВ-3

02:10
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время беседы с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин во время беседы с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин во время беседы с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Владимир Путин после встречи в Осаке с Дональдом Трампом на вопрос, есть ли перспективы продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил, что об этом говорили, но впереди еще большой путь, пишет "Коммерсант".
"А Договор СНВ-3 может быть продлен? Сегодняшние переговоры дали в этом смысле какую-то перспективу?" — спросил Путина корреспондент.
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Деконструкторы: зачем США хотят поставить крест на СНВ-3Складывается впечатление, что кто-то в США хочет разорвать все важнейшие договоры с Россией. Вслед за ДРСМД заговорили о СНВ-3. И не важно, что это гарантирует новый виток деградации глобальной безопасности.
"Владимир Путин ответил, что да, и об этом, конечно, говорили, но результат будет позже, надо пройти еще большой путь, чтобы о чем-то можно было сказать однозначно", — пишет газета.
В пятницу главы США и России провели полуторачасовую встречу в японской Осаке в рамках саммита "Большой двадцатки".
СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.
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Саммит G20 в ОсакеДоговор СНВ-3Дональд ТрампБольшая двадцаткаВладимир ПутинРоссияСШАБезопасностьВ мире
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