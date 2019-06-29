Судебный процесс по делу экс-миллиардерши Холмс откроется в 2020 году

ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Процесс по делу основательницы биомедицинского стартапа Theranos Элизабет Холмс и ее экс-заместителя Рамеша Балвани откроется в августе 2020 года, постановил в пятницу федеральный суд в Сан-Хосе, штат Калифорния.

Судья назначил отбор присяжных на 28 июля 2020 года, а открытие процесса — на 4 августа. На процесс отведено около трех месяцев.

Холмс и Балвани грозит до 20 лет тюрьмы каждому и миллионные штрафы за обман инвесторов и мошенничество. Процесс обещает стать одним из самых громких за последние годы.

Холмс основала стартап Theranos, целью которого было создание миниатюрной лаборатории для проведения анализов крови. Предполагалось, что кровь будут брать не из вены, как установлено стандартами для анализов в США, а из пальца, что сделает анализы менее неприятными. Кроме того, основатели заявляли, что анализы будут проводиться очень быстро и одновременно по множеству параметров, что сулило революцию в диагностике множества заболеваний. После серии журналистских расследований в газете Wall Street Journal выяснилось, что разработанные компанией методы не работали, а при демонстрациях опытных образцов использовались технологии конкурентов.

В конце 2017 года Theranos выплатила крупный штраф по иску властей в Аризоне. В марте 2018 года Комиссия США по ценным бумагам и рынкам выдвинула иск о мошенничестве, который Холмс урегулировала, когда заплатила штраф в 500 тысяч долларов, вернула 19 миллионов акций компании и согласилась в течение десяти лет не занимать посты в публичных компаниях. Theranos объявила о закрытии в 2018 году.

Прокуроры выдвинули против Холмс и ее бывшего заместителя Рамеша Балвани обвинения в сговоре с целью мошенничества. По версии обвинения, они обманули инвесторов на 700 миллионов долларов, обещая заведомо несбыточные достижения и привлекая в совет директоров видных деятелей политики и бизнеса.