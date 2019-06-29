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РИА Новости

Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном в ближайшие дни

01:58
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© AP Photo / Susan Walsh, poolЛидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh, pool
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригласил северокорейского лидера Ким Чен Ына встретиться в ходе его поездки в Южную Корею.
Трамп вылетает в Сеул из японской Осаки, где он участвует в саммите G20, в субботу.
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
30 сентября 2018, 05:23
Трамп заявил, что они с Ким Чен Ыном "влюбились друг в друга"
"После нескольких очень важных встреч с председателем КНР Си (Цзиньпином) я поеду из Японии в Южную Корею для встречи с президентом Мун (Чжэ Ином). Когда я буду там, если председатель КНДР Ким (Чен Ын) сочтет нужным, я встречусь с ним на границе — в демилитаризованной зоне — чтобы пожать ему руку и поздороваться", - написал Трамп в Twitter.
Он добавил к своей записи восклицательный знак, а также знак вопроса в скобках, что можно истолковать как сомнение в том, что встреча произойдет.
Ранее Трамп заявлял, что не планирует встречу с Ким Чен Ыном в ходе поездки в регион.
Трамп и северокорейский лидер провели с 2018 года два саммита в Сингапуре и Ханое, посвященные возможному отказу КНДР от ядерного оружия, однако не достигли конкретных результатов.
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
3 января 2018, 03:54
Трамп заявил, что его ядерная кнопка больше, чем у Ким Чен ЫнаАмериканский президент ответил на новогоднее предупреждение северокорейского лидера.
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Дональд ТрампКим Чен ЫнЮжная КореяКНДРСШАВ мире
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