Российского космонавта Новицкого наградили орденом Почетного легиона

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российский космонавт Олег Новицкий, который в 2016-2017 годах летал на Международной космической станции (МКС) вместе с французским астронавтом Тома Песке, получил орден Почётного легиона, сообщила посол Франции в России Сильви Берманн.

Новицкий был командиром пилотируемого корабля "Союз МС-03", который полетел на МКС в ноябре 2016 года вместе с французом Тома Песке и американкой Пегги Уитсон. Новицкий и Песке возвратились со станции на Землю в июне 2017 года.

Heureuse de remettre à Oleg Novitski, pilote #cosmonaute 👨‍🚀 et héros de la Fédération de Russie, les insignes de Chevalier de la Légion d’honneur pour récompenser son rôle majeur dans le renforcement des relations 🇫🇷 🇷🇺 dans le domaine des #VolsHabités dont celui avec @Thom_astro pic.twitter.com/mCBGMG7v52 — Sylvie Bermann (@SylvieBermann) June 28, 2019

"Рада вручить Олегу Новицкому, лётчику-космонавту, герою Российской Федерации, знаки отличия кавалера ордена Почетного легиона, чтобы отметить его роль в укреплении французско-российских отношений в области пилотируемой космонавтики, в том числе с Тома Песке", - написала она в Twitter.