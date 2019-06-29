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РИА Новости

Российского космонавта Новицкого наградили орденом Почетного легиона

01:23
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийский космонавт Олег Новицкий. Архивное фото
Российский космонавт Олег Новицкий. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российский космонавт Олег Новицкий. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российский космонавт Олег Новицкий, который в 2016-2017 годах летал на Международной космической станции (МКС) вместе с французским астронавтом Тома Песке, получил орден Почётного легиона, сообщила посол Франции в России Сильви Берманн.
Новицкий был командиром пилотируемого корабля "Союз МС-03", который полетел на МКС в ноябре 2016 года вместе с французом Тома Песке и американкой Пегги Уитсон. Новицкий и Песке возвратились со станции на Землю в июне 2017 года.
"Рада вручить Олегу Новицкому, лётчику-космонавту, герою Российской Федерации, знаки отличия кавалера ордена Почетного легиона, чтобы отметить его роль в укреплении французско-российских отношений в области пилотируемой космонавтики, в том числе с Тома Песке", - написала она в Twitter.
Орден Почетного легиона – французский национальный орден, являющийся высшим знаком отличия, почета и признания особых заслуг. Он был учрежден Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 года по примеру Ордена Святого Людовика. Орденом отмечаются самые выдающиеся заслуги перед Францией.
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Сильви БерманнТома ПескеОлег НовицкийМеждународная космическая станцияФранцияРоссияРИА Наука
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