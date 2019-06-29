Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-"враге"

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг".

беседе с изданием Periodiсo в мае Боррель, отвечая на вопрос о стоящих перед ЕС геополитических вызовах, назвал Россию "старым врагом". По его словам, Москва вновь заявляет о своем присутствии в мире и "превращается в угрозу". После этого посла Испании Вальдеррама Пареха вызвали в МИД России.

"Я думаю, что русские не так это поняли. Я не говорил, что Россия — враг Испании, я говорил о Европе. Я сказал, что Европа видит, как ее бывший защитник — Соединенные Штаты — перестает защищать ее и как вновь появляется ее бывший соперник или враг, имея в виду СССР", — заявил Боррель в новом интервью Periodiсo

"Я также говорил о появлении нового системного конкурента — Китая. Я говорил, что у трех великих держав, которые сейчас сталкиваются друг с другом в новой холодной войне, отношения с Европой не такие, как раньше", — добавил Боррель.