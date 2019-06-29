Национальная ассамблея Франции приняла законопроект об энергетике и климате

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) Франции приняла в первом чтении законопроект о климате и энергетике, цель которого, среди прочего, свести к нулю углеродные выбросы к 2050 году.

Помимо "углеродной нейтральности" законопроект предусматривает снижение потребления энергии от ископаемого топлива на 40% к 2030 году, сокращение доли атомной энергетики в производстве электроэнергии до 50% к 2035 году и закрытие последних четырех угольных электростанций к 2022 году.