Национальная ассамблея Франции приняла законопроект об энергетике и климате

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) Франции приняла в первом чтении законопроект о климате и энергетике, цель которого, среди прочего, свести к нулю углеродные выбросы к 2050 году.
"Национальная ассамблея подавляющим большинством приняла законопроект об энергетике и климате! Углеродная нейтральность, прекращение (использования) угля, использование возобновляемых источников энергии... Сегодня вечером Франция перешла на важный этап принятия мер для противодействия климатическим изменениям", - написал в Twitter французский министр экологии Франсуа де Рюжи.
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Помимо "углеродной нейтральности" законопроект предусматривает снижение потребления энергии от ископаемого топлива на 40% к 2030 году, сокращение доли атомной энергетики в производстве электроэнергии до 50% к 2035 году и закрытие последних четырех угольных электростанций к 2022 году.