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РИА Новости

"Олигарх" Гапонцев и минфин США предварительно достигли мирового соглашения

00:52
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Адвокаты бизнесмена Валентина Гапонцева и министерства финансов США достигли предварительных договоренностей об урегулировании иска относительно включения Гапонцева в американский "список российских олигархов", говорится в документах суда.
"Стороны достигли принципиального соглашения, которое позволит им урегулировать этот иск. Стороны готовят соответствующие документы и формальное одобрение (сторон). Стороны надеются подать документы, отражающие суть принципиального соглашения, в течение трех недель", - говорится в заявлении адвокатов.
Гапонцев заявлял, что его включение в переданный в конгресс США минфином список вредит его деловой репутации.
Гапонцев и его компания IPG Photonics в декабре 2018 года подали в суд Вашингтона на министерство финансов США за его включение в список. Гапонцев заявил, что оказался в списке потому, что минфин США просто списал рейтинг богатых россиян из журнала Forbes, не представив никаких обоснований, почему считает их олигархами. Гапонцев заявил, что включение в список затруднило ему бизнес в США, где он проживает и где находятся почти все его бизнес-активы.
Анна Сорокина в Верховном суде штата Нью-Йорк. 25 апреля 2019
10 мая, 15:29
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Минфин США в конце января 2018 года в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство России, и "список олигархов" из 96 российских бизнесменов с состоянием от 1 миллиарда долларов. Это в точности те же люди, что занимают первые 96 строчек в рейтинге богатейших бизнесменов России за 2017 год, составленном журналом Forbes и опубликованном в марте 2017 года.
Список не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.
В конгрессе уже критиковали список чиновников, называя его "телефонным справочником Кремля", и список бизнесменов, причем американский минфин не раз обвиняли в списывании из журнала. В целом многие члены конгресса сочли отчет министерства поверхностной отпиской, которая не только не помогает, но и мешает вводить санкции против России.
Точно так же ряд фигурантов "списка олигархов" заявляли о своем возмущении. Некоторые говорили, что не граждане России, не имеют связей с российскими властями или даже разыскиваются в РФ по подозрению в противоправных действиях.
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне
14 марта, 09:13
Минюст США признал, что сверялся с Forbes, составляя "список олигархов"
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Министерство финансов СШАСШАВ мире
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