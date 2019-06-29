ЕНП может отказаться от поддержки Вебера на пост главы ЕК, сообщают СМИ

БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Крупнейшая фракция Европарламента, от правоцентристской "Европейской народной партии", может отказаться от поддержки своего кандидата на пост главы ЕК Манфреда Вебера и проголосовать за выдвиженца от социал-демократов Франса Тиммерманса, чтобы сохранить партийную систему отбора, сообщило в пятницу издание Крупнейшая фракция Европарламента, от правоцентристской "Европейской народной партии", может отказаться от поддержки своего кандидата на пост главы ЕК Манфреда Вебера и проголосовать за выдвиженца от социал-демократов Франса Тиммерманса, чтобы сохранить партийную систему отбора, сообщило в пятницу издание Politico

Европарламент и панъевропейские партии настаивают на выборе нового главы ЕК из числа "ведущих кандидатов", представлявших основные политические движения на выборах в ЕП и прошедших первичный отбор в ходе внутренних "праймериз". Сейчас называют три основные фамилии: Вебер, Тиммерманс и Маргрет Вестагер от либералов. Однако на последнем саммите ЕС ни один из них не набрал большинства голосов.

Ряд влиятельных стран ЕС выступают против партийной системы отбора и считают, что Евросовет может внести на рассмотрение и утверждение Европарламенту кандидатуры, не связанные процессами внутрипартийного отбора, но при этом обладающие необходимым опытом и компетенциями. В частности, таким потенциальным кандидатом СМИ называют переговорщика по Brexit Мишеля Барнье.

"Фракция ЕНП попытается сохранить процесс выдвижения "ведущих" партийных кандидатов. В этом случае, если бы Тиммерманс был избран, то, по крайней мере, это удалось бы сделать", - сказал изданию парламентский источник. Он отметил, что для партии "важнее защитить сам принцип".

Именно по системе "ведущего кандидата" был избран нынешний глава ЕК Жан-Клод Юнкер, также выдвиженец от ЕНП. Однако слабым местом этой практики является то, что она не закреплена в уставных договорах ЕС, поэтому ряд лидеров ЕС считают, что у Евросовета есть институциональный приоритет в определении кандидатуры.

Ситуация с выбором преемника Юнкера сильно осложняется двумя факторами. Во-первых, изменившимся раскладом политических сил по итогам майских выборов в ЕП, где ослабли позиции право- и левоцентристов, традиционно составлявших коалиционное большинство и определявших назначения в евроинституты, но при этом усилились фракции либералов, евроскептиков и "зеленых". Для утверждения кандидатур теперь потребуется коалиция из трех-четырех фракций.

Во-вторых, странам ЕС предстоит согласовать "пакет" как минимум из трех кандидатов - на посты глав ЕК, Евросовета и дипслужбы ЕС, который бы учитывал географический, гендерный, политический и демографический балансы. При этом кандидатуры должны получить двойное большинство – в ЕП и Евросовете.

Ранее немецкая Welt со ссылкой на источники сообщила, что Вебер не будет номинирован на пост главы Еврокомиссии, об этом договорились в пятницу вечером собравшиеся на саммит G20 в японской Осаке представители ведущих стран ЕС во главе с председателем Евросовета Дональдом Туском.

Сам Туск заявил в пятницу в Осаке, что не стоит ждать решения на саммите G20, однако дал понять, что страны ЕС стали ближе к компромиссу.