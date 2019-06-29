Лидеры Египта и Италии обсудили ход расследования гибели студента в Каире

КАИР, 29 июн — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и премьер-министр Италии Джузеппе Конте в Осаке обсудили ход расследования гибели итальянского студента Джулио Реджени в Каире, сообщила канцелярия египетского лидера.

Аспирант Кембриджского университета Джулио Реджени занимался в египетской столице исследовательской работой, а также сотрудничал с рядом итальянских СМИ. Итальянец исчез в Каире 25 января 2016 года, и только 3 февраля стало известно, что он был убит. Тело Реджени обнаружили полицейские в яме в пригороде египетской столицы. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что перед смертью мужчину пытали. Итоги расследования убийства итальянца не объявлены до сих пор. Египет неоднократно заявлял, что готов сотрудничать с итальянской стороной и нацелен найти причастных к убийству.

"Стороны обсудили ход продолжающегося расследованиями по делу студента Реджени. Президент в этой связи вновь подтвердил стремление Египта выяснить истину и заявил о своей полной поддержке нынешнего беспрецедентного сотрудничества между компетентными органами двух стран для раскрытия обстоятельств этого дела", - говорится в заявлении канцелярии ас-Сиси.

Как передают итальянские информагентства, итальянские прокуроры ведут расследование относительно установленной причастности к гибели Реджени крупных представителей службы национальной безопасности и следственного управления полиции. Отмечается, что среди них есть генерал и два майора. В вину им вменяется соучастие в похищении человека.

Большинство итальянских СМИ убеждено, что Реджени похитили и подвергли жесточайшим пыткам сотрудники египетских спецслужб, подозревавшие аспиранта в шпионаже из-за доноса одного из своих информаторов. Ранее итальянская прокуратура по итогам визита своих представителей в Каир объявила о намерении обнародовать имена первых подозреваемых.

В Каире подчеркнули, что ни египетские, ни итальянские следователи пока не представили весомых причин или подозрений, подтверждающих правомерность итальянских требований. Египетская сторона также указала, что пока требования итальянской прокуратуры основываются лишь на сделанных ранее запросах итальянской полиции.