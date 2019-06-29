День партизан и подпольщиков в России

Памятная дата была установлена в соответствии с Федеральным законом РФ от 10 апреля 2009 года "О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России", который вступил в силу 1 января 2010 года.

Соответствующие поправки в закон "О днях воинской славы и памятных датах России" внесли в Госдуму брянские законодатели.

Праздник был учрежден "в знак памяти самоотверженной борьбы в тылу врага партизан и подпольщиков, внесших значительный вклад в победу советского народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Основанием для установления памятной даты является выход 29 июня 1941 года директивы Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей, в которой предписывалось "в занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии..., создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия".

Партизанское движение в Великой Отечественной войне 1941-1945 являлось основной формой вооруженной борьбы советского народа против немецких захватчиков на временно оккупированной территории СССР.

Возникнув в ряде случаев стихийно в первые дни вражеского вторжения, оно вскоре стало сплоченной управляемой силой, оказывающей ожесточенное сопротивление оккупационному режиму.

Организующим началом развертывания массового партизанского движения стали Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) 29 июня 1941 года и постановление ЦК партии от 18 июля 1941 года "Об организации борьбы в тылу германских войск". В этих документах определялся порядок подготовки партизанского подполья, развертывания массового партизанского движения и его основные задачи: уничтожение живой силы и техники врага, баз материально-технических средств, нарушение его коммуникаций, ведение разведки, содействие войскам Красной Армии в проведении операций (боев).

За годы войны в тылу врага действовали более 6 тысяч партизанских отрядов и 300 соединений, в которых сражалось более 1,1 миллиона партизан, вело борьбу более 220 тысяч подпольщиков. В партизанские формирования вступали мужчины, женщины, подростки – люди разных национальностей и вероисповеданий, было много военнослужащих, оказавшихся в окружении или бежавших из плена. Они вносили в партизанское движение организованность и дисциплину, военно-технические знания и боевой опыт. Некоторые отряды полностью состояли из военнослужащих.

Партизаны использовали, в основном, стрелковое оружие, в некоторых отрядах (соединениях) имелись минометы, артиллерийские орудия и даже танки. Лица, вступавшие в партизанские формирования, принимали присягу и подчинялись требованиям воинской дисциплины.

В 1943 году рядом законодательных актов партизаны были приравнены к военнослужащим.

Партизанское движение стало важным фактором достижения победы над фашистской Германией. Только за второй и третий периоды Великой Отечественной войны было совершено более 40 рейдов, в которых участвовало свыше 100 крупных партизанских формирований.

Партизанские силы нанесли врагу огромный урон : было выведено из строя свыше четырех тысяч танков и бронемашин, подорвано 58 бронепоездов и свыше 12 тысяч железнодорожных и шоссейных мостов, уничтожены 65 тысяч автомашин, более 1,1 тысячи самолетов и сотни тысяч тонн горючего, осуществлено более 20 тысяч крушений вражеских железнодорожных эшелонов, выведено из строя более 10 тысяч паровозов, 110 тысяч вагонов. Партизаны отвлекли на себя более 10% сухопутных войск противника, действовавших на советско-германском фронте. Кроме того, подрывали моральный дух и боеспособность противника.

Наиболее мощным партизанское движение было в Белоруссии, Орловской, Смоленской, Ленинградской и Калининской (ныне Тверской) областях РСФСР и на Украине.

На временно оккупированной немецкими войсками территории СССР в Великой Отечественной войне в труднодоступных для противника местах создавались партизанские края и зоны , в которых функционировали органы советской власти, промышленные и сельско-хозяйственные предприятия, школы и медицинские учреждения. К лету 1943 года они занимали 1/6 часть всей оккупированной территории.

Партизанское движение в Великой Отечественной войне значительно обогатило теорию и практику партизанской борьбы . Исчезло прежнее представление о партизанском движении как стихийных и самостоятельных действиях отдельных групп и отрядов. Впервые в истории войн партизанские силы под единым командованием проводили по общему замыслу операции в тылу врага в тесном взаимодействии с оперативно-стратегическими объединениями Красной Армии.

За самоотверженные и умелые действия, проявленные мужество и героизм более 311 тысяч партизан были награждены орденами и медалями СССР, 248 человек получили звание Героя Советского Союза, а Сидор Ковпак и Алексей Федоров удостоены этого звания дважды.

День партизан и подпольщиков позволил увековечить память о павших народных мстителях и одновременно в этот день отдаются почести ныне живущим партизанам и подпольщикам, действовавшим в тылу врага.

Памятные мероприятия, посвященные Дню партизан и подпольщиков, проходят сегодня во многих российских регионах, основные – на территории Брянской области. Сюда съезжаются делегации регионов Центрального федерального округа Российской Федерации, Могилевской и Гомельской областей Белоруссии, делегации городов и районов Брянской области, представители трудовых коллективов Брянска, участники партизанского движения на Брянщине.

Брянская область по праву считает себя партизанским краем . Всего за время немецкой оккупации с июля 1941 по сентябрь 1943 года на брянской земле действовали 139 партизанских отрядов, в которых сражались 60 тысяч человек. Из них 12 были удостоены звания Героя Советского Союза.

Некоторые населенные пункты Брянской области были удостоены высокой чести называться населенными пунктами Партизанской славы в соответствии с областным законом, принятым в октябре 2010 года и вступившим в силу с 1 января 2011 года. Согласно документу, региональное почетное звание присваивается населенным пунктам Брянской области, на территории которых или в непосредственной близости от которых партизанами и подпольщиками совершены подвиги в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами, проявлены мужество, стойкость и массовый героизм.

В Москве День партизан и подпольщиков отмечался по инициативе ветеранов многие годы, задолго до принятия официального статуса в 2009 году. Для сохранения памяти о героях-партизанах станция московского метро носит название "Партизанская", некоторые улицы столицы названы именами Зои Космодемьянской, Веры Волошиной, Бориса Галушкина, Михаила Гурьянова и других героев-партизан. 15 школ Москвы имеют музеи партизанской славы, школе № 356 присвоено имя командира партизанского соединения "Батя" Никифора Коляды.

Ежегодно в Измайловском парке проводится встреча ветеранов-партизан, подпольщиков, участников антифашистского сопротивления. В годы Великой Отечественной войны на месте расположения парка работала школа подготовки разведывательных и диверсионных групп, формировались отряды добровольцев. В этот день на мемориальной Площади Мужества встречаются бойцы партизанских отрядов, разведчики, подпольщики, и проводят церемонию зажжения символического Партизанского костра.