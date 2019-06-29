Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-29T08:04Z
https://ria.ru/20190629/1555920934.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151960/74/1519607466_0:60:640:420_1036x0_80_0_0_367588b514eba1547cfb145d9d83056e.jpg
РИА Новости

Спасти обреченный борт. Как военные самолеты сажают на брюхо

Вчера, 08:00
13952
© Фото : группа "Типичный Краснодар" во ВКонтактеМесто аварийной посадки самолета Л-39 в Адыгее
Место аварийной посадки самолета Л-39 в Адыгее
© Фото : группа "Типичный Краснодар" во ВКонтакте
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Истребитель ложится на посадочный курс, аэродром уже в пределах прямой видимости, но вдруг что-то идет не так — выясняется, что часом ранее снаряд вражеской зенитки повредил гидравлику стоек шасси. В реальной боевой обстановке такое вполне возможно, поэтому еще в училище военные летчики осваивают технику аварийной посадки на фюзеляж. О том, как это происходит, — в материале РИА Новости.

Подвиг в мирное время

Двадцать седьмого апреля прошлого года летчик-курсант четвертого курса Краснодарского военного летного училища Михаил Еманов поднял в воздух с аэродрома в Майкопе учебно-тренировочный Л-39 и на высоте 170 метров "поймал" козырьком фонаря птицу.
Осколки стекла засосало в воздухозаборник двигателя. Еманов молниеносно оценил обстановку. Катапультироваться нельзя: внизу жилой хутор и газонаполнительная станция. Выпустить шасси курсант не смог, поэтому принял решение "тянуть" неуправляемый "Альбатрос" до ближайшего поля и приземляться на фюзеляж.
Самолет Л-39 на бреющем полете. Архивное фото
27 апреля 2018, 16:12
Курсант военного училища спас самолет, поврежденный в воздухе птицей‍
Посадку он выполнил филигранно — самолет получил минимальные повреждения. За этот подвиг, совершенный в мирное время, Михаила Еманова наградили орденом Мужества. Сам он в разговоре с журналистами скромно сказал, что просто делал то, чему его учили.
"Аварийной посадке на фюзеляж обучают всех без исключения летчиков еще с курсантской скамьи, — объяснил РИА Новости заслуженный военный летчик России Владимир Попов. — Процедура описана в инструкции по выполнению полетов и посадки. В училищах преподают теорию, есть методички, содержание которые детально доводят до личного состава. А саму аварийную посадку отрабатывают на тренажерах. Вы же понимаете: сажать на брюхо самолет в учебных целях — занятие опасное и очень дорогостоящее".
Опубликовано видео посадки на брюхо самолета в Мьянме
12 мая, 15:39
Опубликовано видео посадки "на брюхо" самолета в Мьянме
При отказе механической и гидравлической систем выпуска шасси машину направляют, как правило, на грунт параллельно взлетно-посадочной полосе. Если же до аэродрома не дотянуть, сгодится любой ровный участок поля.

Сухие баки и стальные нервы

По словам Попова, когда нет возможности вырулить на грунт, самолет сажают на бетон, который наземные службы обязательно обрабатывают негорючей пенной смесью. Это необходимо для улучшения скольжения, чтобы не допустить возгорания. Перед аварийной посадкой летчик должен сжечь топливо до минимально безопасного уровня и заполнить пустоты в баках инертным газом.
"Кроме того, очень важно избавиться от боекомплекта, — подчеркнул Попов. — Нужно отстрелять ракеты, израсходовать снаряды, сбросить бомбы. Над своей территорией или у аэродрома бомбы и ракеты сбрасывают не взведенными, и те падают на землю как болванки, без взрыва. В военно-транспортной авиации проверяют, хорошо ли закреплен груз. Если от него можно избавиться, лучше сбросить. Все это уменьшает посадочный вес воздушного судна".
Посадка на фюзеляж происходит, по сути, так же, как и обычная, но требует максимальной концентрации внимания летчика. Нужна ювелирная точность движений штурвалом и педалями. Выравнивание самолета выполняется более плавно, необходимо точно контролировать посадочную скорость. Перед касанием летчик обязан проверить все ремни и максимально зафиксировать себя в кресле.
Выпускается полная механизация крыла — предкрылок, закрылок. Непосредственно перед контактом с землей пилот выключает двигатель, обесточивает бортовую электросеть, активирует систему пожаротушения. Главная задача летчика — максимально плавно опустить самолет на грунт, чтобы и самому выжить, и дорогостоящую машину сохранить.
Столкновение самолетов пилотажной группы Frecce Tricolori на базе ВВС США Рамштайн в ФРГ. 28 августа 1988
24 февраля, 08:00
Ошибка аса. Как погибали лучшие летчики пилотажных групп
"Впервые посадку на брюхо я наблюдал, когда только-только вступил в командование авиационным полком, — вспоминает Попов. — Один из моих подчиненных при отказе двигателя и системы выпуска шасси ночью посадил свой МиГ-21 на грунт вдоль взлетно-посадочной полосы. За это летчика наградили боевым орденом Красной звезды, а самолет уже через месяц-другой вновь поднялся в воздух. Еще вживую видел аварийную посадку гражданского Ту-134 с невыпущенной передней стойкой шасси. Я тогда на старте стоял, хотел взлетать, но тут началось "кино". Борт коснулся основными стойками шасси бетона, летчик долго пытался удерживать переднюю часть самолета в поднятом положении, с большим углом атаки. Когда скорость упала, нос Ту-134 опустился, пошли искры, дым. Тем не менее самолет остановился в пределах полосы, все закончилось хорошо".

Полезный навык

К подобному военных летчиков готовят постоянно. Любая техника может отказать, и это необходимо учитывать. На войне риск возрастает многократно. Под обстрелом первым делом из строя выходит гидравлика. В годы Великой Отечественной посадка подбитого истребителя на брюхо была делом обыденным. В мирное время это, конечно, чрезвычайное происшествие.
В ночь на 2 апреля 2014-го в Приморье на аэродроме Центральная Угловая, где базируется 22-й гвардейский истребительный авиаполк, аварийно приземлился Су-27СМ с отказавшей гидравлической системой передней стойки шасси.
Самолет Як-130
12 апреля 2018, 11:44
Аварии и катастрофы военных самолетов в России в 2014-2018 годах
Летчику удалось благополучно посадить машину на основные стойки. Самолет получил незначительные повреждения, быстро устраненные. Двадцатого марта 2008-го в Тверской области во время плановых полетов на истребителе Су-27 на высоте 11 километров отключилась энергосистема самолета. При снижении пропала радиосвязь с пунктом управления, а затем отказал и навигационный комплекс. Офицеры без приборов вывели машину к аэродрому, но у истребителя не вышли шасси, и экипаж посадил борт на брюхо. Спасшие аварийный Су-27 подполковники Роман Костенюк и Александр Сидоров награждены орденами Мужества.
А в апреле прошлого года в подмосковном Жуковском жестко приземлился противолодочный самолет Вооруженных сил Индии Ил-38, проходивший штатное техобслуживание на предприятии-изготовителе. Обошлось без возгорания и пострадавших.
От таких инцидентов не застрахован никто, даже лучшие асы. В 1997-м на авиашоу SIAD в Братиславе на брюхо приземлился летчик "Русских витязей" Сергей Климов. Пилот забыл выпустить шасси и сел на два балочных держателя, которые крепятся снизу фюзеляжа, как на лыжи.
Вину за произошедшее возложили на руководителя полетами, не подсказавшего вовремя пилоту, что тот не выпустил шасси. Посадка, впрочем, была выполнена идеально, истребитель поднялся в воздух уже через день.
15034374
Обсудить 0
Безопасность
Рекомендуем
Девочка плачет
В Керчи школьницу поставили на колени, а потом жестоко избили
РИА
Новости
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель. Архивное фото
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-"враге"
Мужчина у прилавка с сыром в супермаркете
Восход "Меркурия": в России ожидается сырный кризис
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Оператор "Северного потока — 2" отозвал заявку на один маршрут в Дании
Лента
новостей
Танк турецкой армии возле границы между Турцией и Сирией
Турция нанесла удар по Сирии
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
В Кремле рассказали о передаче Турции технологий по производству С-400
Глава МИД Украины Павел Климкин
Депутат Рады заявил, что Климкин позорит украинскую дипломатию
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Что происходит в Тбилиси после беспорядков
Здание Совета Европы
В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы
Вид на набережную города Судака
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Президент Бразилии Жаир Болсонару на саммите Группы двадцати
Болсонару отменил встречу с Си Цзиньпином из-за опоздания делегации Китая
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум
Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов
Павел Климкин
Климкин назвал главную "проблему" после возвращения России в ПАСЕ
Президент РФ Владимир Путин во время интервью журналистам газеты Financial Times. 27 июня 2019
Большое унижение от Путина: кажется, он выигрывает медиавойну
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11Южная Корея может принять участие в проекте "Миллиметрон", рассказали в РАН
03:07Чемезов назначил гендиректора нового холдинга "Ростеха"
03:00КНДР не пойдет на денуклеаризацию для ослабления санкций, считают в Сеуле
02:58В Магнитогорске загорелась городская ярмарка
02:43На месте пожара в двухэтажном доме в центре Москвы работают 103 спасателя
02:39Арабская коалиция сбила второй беспилотник, запущенный хуситами
02:36Уровень воды в иркутском городе Тулун понизился почти до 13 метров
02:31СМИ: в Ираке несколько протестующих пострадали при столкновениях с полицией
02:24На Украине назвали последствия ассоциации с ЕС
01:54В центре Москвы загорелся двухэтажный дом
01:24"Звездные войны" продолжатся без Дейзи Ридли
01:16Минсельхоз оценил ущерб сельскому хозяйству от паводка в Иркутской области
01:06В драке на нефтяном месторождении в Казахстане пострадали тридцать рабочих
00:50Япония официально покидает Международную китобойную комиссию
00:45Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
00:41В Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка
00:33Росгидромет заявил о "напряженном" прогнозе в Тулунском районе Приангарья
00:31Темникова прокомментировала сообщения о ее "романе" с Серябкиной
00:23В Минэнерго оценили риски от паводка в Приангарье для работы Братской ГЭС
00:17Арабская коалиция сбила беспилотник хуситов
Лента новостейМолния