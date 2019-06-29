Спасти обреченный борт. Как военные самолеты сажают на брюхо

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Истребитель ложится на посадочный курс, аэродром уже в пределах прямой видимости, но вдруг что-то идет не так — выясняется, что часом ранее снаряд вражеской зенитки повредил гидравлику стоек шасси. В реальной боевой обстановке такое вполне возможно, поэтому еще в училище военные летчики осваивают технику аварийной посадки на фюзеляж. О том, как это происходит, — в материале РИА Новости.

Подвиг в мирное время

Двадцать седьмого апреля прошлого года летчик-курсант четвертого курса Краснодарского военного летного училища Михаил Еманов поднял в воздух с аэродрома в Майкопе учебно-тренировочный Л-39 и на высоте 170 метров "поймал" козырьком фонаря птицу.

Осколки стекла засосало в воздухозаборник двигателя. Еманов молниеносно оценил обстановку. Катапультироваться нельзя: внизу жилой хутор и газонаполнительная станция. Выпустить шасси курсант не смог, поэтому принял решение "тянуть" неуправляемый "Альбатрос" до ближайшего поля и приземляться на фюзеляж.

Посадку он выполнил филигранно — самолет получил минимальные повреждения. За этот подвиг, совершенный в мирное время, Михаила Еманова наградили орденом Мужества. Сам он в разговоре с журналистами скромно сказал, что просто делал то, чему его учили.

"Аварийной посадке на фюзеляж обучают всех без исключения летчиков еще с курсантской скамьи, — объяснил РИА Новости заслуженный военный летчик России Владимир Попов. — Процедура описана в инструкции по выполнению полетов и посадки. В училищах преподают теорию, есть методички, содержание которые детально доводят до личного состава. А саму аварийную посадку отрабатывают на тренажерах. Вы же понимаете: сажать на брюхо самолет в учебных целях — занятие опасное и очень дорогостоящее".

При отказе механической и гидравлической систем выпуска шасси машину направляют, как правило, на грунт параллельно взлетно-посадочной полосе. Если же до аэродрома не дотянуть, сгодится любой ровный участок поля.

Сухие баки и стальные нервы

По словам Попова, когда нет возможности вырулить на грунт, самолет сажают на бетон, который наземные службы обязательно обрабатывают негорючей пенной смесью. Это необходимо для улучшения скольжения, чтобы не допустить возгорания. Перед аварийной посадкой летчик должен сжечь топливо до минимально безопасного уровня и заполнить пустоты в баках инертным газом.

"Кроме того, очень важно избавиться от боекомплекта, — подчеркнул Попов. — Нужно отстрелять ракеты, израсходовать снаряды, сбросить бомбы. Над своей территорией или у аэродрома бомбы и ракеты сбрасывают не взведенными, и те падают на землю как болванки, без взрыва. В военно-транспортной авиации проверяют, хорошо ли закреплен груз. Если от него можно избавиться, лучше сбросить. Все это уменьшает посадочный вес воздушного судна".

Посадка на фюзеляж происходит, по сути, так же, как и обычная, но требует максимальной концентрации внимания летчика. Нужна ювелирная точность движений штурвалом и педалями. Выравнивание самолета выполняется более плавно, необходимо точно контролировать посадочную скорость. Перед касанием летчик обязан проверить все ремни и максимально зафиксировать себя в кресле.

Выпускается полная механизация крыла — предкрылок, закрылок. Непосредственно перед контактом с землей пилот выключает двигатель, обесточивает бортовую электросеть, активирует систему пожаротушения. Главная задача летчика — максимально плавно опустить самолет на грунт, чтобы и самому выжить, и дорогостоящую машину сохранить.

"Впервые посадку на брюхо я наблюдал, когда только-только вступил в командование авиационным полком, — вспоминает Попов. — Один из моих подчиненных при отказе двигателя и системы выпуска шасси ночью посадил свой МиГ-21 на грунт вдоль взлетно-посадочной полосы. За это летчика наградили боевым орденом Красной звезды, а самолет уже через месяц-другой вновь поднялся в воздух. Еще вживую видел аварийную посадку гражданского Ту-134 с невыпущенной передней стойкой шасси. Я тогда на старте стоял, хотел взлетать, но тут началось "кино". Борт коснулся основными стойками шасси бетона, летчик долго пытался удерживать переднюю часть самолета в поднятом положении, с большим углом атаки. Когда скорость упала, нос Ту-134 опустился, пошли искры, дым. Тем не менее самолет остановился в пределах полосы, все закончилось хорошо".

Полезный навык

К подобному военных летчиков готовят постоянно. Любая техника может отказать, и это необходимо учитывать. На войне риск возрастает многократно. Под обстрелом первым делом из строя выходит гидравлика. В годы Великой Отечественной посадка подбитого истребителя на брюхо была делом обыденным. В мирное время это, конечно, чрезвычайное происшествие.

В ночь на 2 апреля 2014-го в Приморье на аэродроме Центральная Угловая, где базируется 22-й гвардейский истребительный авиаполк, аварийно приземлился Су-27СМ с отказавшей гидравлической системой передней стойки шасси.

Летчику удалось благополучно посадить машину на основные стойки. Самолет получил незначительные повреждения, быстро устраненные. Двадцатого марта 2008-го в Тверской области во время плановых полетов на истребителе Су-27 на высоте 11 километров отключилась энергосистема самолета. При снижении пропала радиосвязь с пунктом управления, а затем отказал и навигационный комплекс. Офицеры без приборов вывели машину к аэродрому, но у истребителя не вышли шасси, и экипаж посадил борт на брюхо. Спасшие аварийный Су-27 подполковники Роман Костенюк и Александр Сидоров награждены орденами Мужества.

А в апреле прошлого года в подмосковном Жуковском жестко приземлился противолодочный самолет Вооруженных сил Индии Ил-38, проходивший штатное техобслуживание на предприятии-изготовителе. Обошлось без возгорания и пострадавших.

От таких инцидентов не застрахован никто, даже лучшие асы. В 1997-м на авиашоу SIAD в Братиславе на брюхо приземлился летчик "Русских витязей" Сергей Климов. Пилот забыл выпустить шасси и сел на два балочных держателя, которые крепятся снизу фюзеляжа, как на лыжи.