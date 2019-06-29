30 июня: Воскресенье всех святых в земле Российской просиявших

День всех святых в земле Российской просиявших

Празднование Собора всех святых, в земле Российской просиявших, установленное в 50-е годы XVI века и забытое в синодальную эпоху, было в 1918 году восстановлено, а с 1946 года стало торжественно совершаться во 2-е воскресение после Пятидесятницы.

Установление этого праздника связано с именем новгородского архиепископа Макария, главной заслугой которого стал его многолетний кропотливый труд по собиранию и систематизации всего агиографического и гимнографического наследия православной Руси, известного к тому времени.

Более 12 лет (1529 - 1541 годы) святитель Макарий и его помощники работали над составлением двенадцатитомного сборника, вошедшего в историю под названием Великие Макарьевские Четьи Минеи. В этот сборник вошли жития многих русских святых.

В 1547 - 1549 годах, став предстоятелем Русской церкви, святитель Макарий провел в Москве несколько Соборов, результатом которых стало торжественное прославление 30 новых общецерковных и 9 местночтимых святых и установление дня общей памяти "новых чудотворцев Русских".

Однако после большого духовного подъема, вызванного Московскими Соборами 1547 и 1549 гг., к концу XVI века праздник Всех русских святых стал забываться и на протяжении Синодального периода сохранялся только у старообрядцев.