Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T13:54Z
https://ria.ru/20190629/1555631566.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Календарь праздников - Религия и мировоззрение

30 июня: Воскресенье всех святых в земле Российской просиявших

10:00
174
Религиозные праздники 30 июня
День всех святых в земле Российской просиявших
Празднование Собора всех святых, в земле Российской просиявших, установленное в 50-е годы XVI века и забытое в синодальную эпоху, было в 1918 году восстановлено, а с 1946 года стало торжественно совершаться во 2-е воскресение после Пятидесятницы.
Установление этого праздника связано с именем новгородского архиепископа Макария, главной заслугой которого стал его многолетний кропотливый труд по собиранию и систематизации всего агиографического и гимнографического наследия православной Руси, известного к тому времени.
Более 12 лет (1529 - 1541 годы) святитель Макарий и его помощники работали над составлением двенадцатитомного сборника, вошедшего в историю под названием Великие Макарьевские Четьи Минеи. В этот сборник вошли жития многих русских святых.
В 1547 - 1549 годах, став предстоятелем Русской церкви, святитель Макарий провел в Москве несколько Соборов, результатом которых стало торжественное прославление 30 новых общецерковных и 9 местночтимых святых и установление дня общей памяти "новых чудотворцев Русских".
Однако после большого духовного подъема, вызванного Московскими Соборами 1547 и 1549 гг., к концу XVI века праздник Всех русских святых стал забываться и на протяжении Синодального периода сохранялся только у старообрядцев.
Восстановил праздник Поместный Собор Русской церкви 1917-1918 годов. Но из-за последовавших гонений на церковь повсеместное празднование памяти Всех русских святых реально началось лишь после Великой Отечественной войны.
010000
Календарь праздников - Религия и мировоззрениерелигия
Рекомендуем
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
РИА
Новости
Вид на набережную города Судака
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
Глава Чечни Рамзан Кадыров во время заседания Госсовета по развитию добровольчества в Кремле
Кадыров прокомментировал слова Путина о предателях
Международный аэропорт Сочи в Адлере
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Лента
новостей
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Оператор "Северного потока — 2" отозвал заявку на один маршрут в Дании
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Что происходит в Тбилиси после беспорядков
Пассажир разбившегося Ан-24 снял на видео момент крушения
Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения
Кадр из видео Glen & Friends Cooking о чистке чеснока
Повар-виртуоз показал, как за пару движений идеально очистить чеснок
Президент РФ Владимир Путин во время интервью журналистам газеты Financial Times. 27 июня 2019
Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко заявил о первом шаге для признания Крыма российским в Европе
Президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета
Путин ответил на вопрос о преемнике
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
В Осаке прошла встреча Путина и Трампа
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
В "Нафтогазе" прокомментировали предложение "Газпрома" по транзиту
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Мэй назвала Путину условия нормализации отношений между Россией и Британией
В Узбекистане аттракцион развалился во время движения
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:44Во Франции спасатели тушат природные пожары, вызванные рекордной жарой
02:37Мадуро анонсировал скорый приход в Венесуэлу технологий 5G
02:34Саакашвили сообщил, что его партия идет на выборы в Раду
02:29Элтон Джон возразил Путину
02:22Власти США ожидают снижения числа нелегальных пересечений границы на 25%
02:10Путин оценил перспективы продления СНВ-3
02:00Судебный процесс по делу экс-миллиардерши Холмс откроется в 2020 году
01:59Украинские дипломаты анонсировали встречу конгрессменов США с Зеленским
01:58Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном в ближайшие дни
01:34Мексика представила на саммите G20 план развития Центральной Америки
01:32В США дебаты демократов почти догнали по рейтингам финал "Игры престолов"
01:23Российского космонавта Новицкого наградили орденом Почетного легиона
01:19Силуанов заявил об опасности торговой войны между Китаем и США для России
01:19Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-"враге"
01:13В Петербурге повредили открывшийся после реставрации Банковский мост
01:04Армия Хафтара получила приказ атаковать турецкие корабли у берегов Ливии
00:59Эксперт прокомментировал отзыв заявки Nord Stream 2 на маршрут в Дании
00:55Национальная ассамблея Франции приняла законопроект об энергетике и климате
00:52"Олигарх" Гапонцев и минфин США предварительно достигли мирового соглашения
00:44Трамп чувствует "свободу рук" в диалоге с Россией, считает Слуцкий
Лента новостейМолния