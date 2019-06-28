Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T23:35Z
https://ria.ru/20190628/1556034077.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155602/90/1556029053_0:0:1873:1054_1036x0_80_0_0_fd2366d9478dc1e67f2d8ca6171e7f92.jpg
РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Южная Корея рассчитывает продвигать общие с Россией и КНДР проекты

Вчера, 23:35
1249
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что надеется полномасштабно продвигать трехсторонние проекты с участием КНДР, когда с Пхеньяна снимут санкции, сообщает в пятницу вечером его администрация.
"Президент Мун Чжэ Ин заявил, что надеется на возможность полномасштабного продвижения трехстороннего сотрудничества России, Северной и Южной Кореи, когда будут достигнуты такие условия, как прогресс в денуклеаризации Корейского полуострова и снятие санкций с Северной Кореи", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Вчера, 19:13
Путин предложил главе Южной Кореи обсудить ситуацию на полуострове
Он добавил, что Москва и Сеул проводят совместные исследования в области железных дорог, газа и электроэнергии.
Как говорится в сообщении, лидера России и Южной Кореи ожидают результатов по девяти направлениям сотрудничества, которые они обозначили на предыдущем саммите, и высоко оценивают сотрудничество России с южнокорейскими судостроительным компаниями в постройке ледоколов.
Кроме того, сообщает Синий дом, стороны ожидают, что с учётом запуска переговоров Сеула и Москвы о зона свободной торговле в области услуг и инвестиций получит импульс и обсуждение зоны свободной торговли между Южной Кореей и Евразийским экономическим союзом, которое будет включать и торговлю товарами.
Мун Чжэ Ин повторил свое приглашение Путину как можно скорее посетить Южную Корею, которое российский президент расценил положительно, говорится в сообщении администрации южнокорейского лидера.
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций государств – участников Группы двадцати. 28 июня 2019
Вчера, 16:51
G20, день первый: Трамп, Мэй и другие собеседники ПутинаНа саммите "двадцатки" в Японии Владимир Путин проводит активные переговоры с коллегами. И почти всегда удается найти общий язык, даже с теми, кто предпочитает критиковать Россию. Хотя есть и исключения.
1610010
Обсудить 0
Саммит G20 в ОсакеМун Чжэ ИнЮжная КореяКНДРРоссияЭкономика
Рекомендуем
В Узбекистане аттракцион развалился во время движения
РИА
Новости
Кадр из видео Glen & Friends Cooking о чистке чеснока
Повар-виртуоз показал, как за пару движений идеально очистить чеснок
Международный аэропорт Сочи в Адлере
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Детеныш рыси
Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных
Лента
новостей
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Обстановка на Ленинградском вокзале после сбоя в движении электропоездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги
В Подмосковье электрички задерживаются из-за кражи 1,5 километра кабеля
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Оператор "Северного потока — 2" отозвал заявку на один маршрут в Дании
Вид на набережную города Судака
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
Глава МИД Украины Павел Климкин
Депутат Рады заявил, что Климкин позорит украинскую дипломатию
Диск с заданиями единого государственного экзамена
Существенных изменений в ЕГЭ-2020 не будет, заявил глава Рособрнадзора
Пассажирский самолет Boeing 787 Dreamliner. Архивное фото
Минюст США запросил у Boeing данные о сборке 787 Dreamliner, пишут СМИ
Женщина пьет воду
От каких пищевых привычек нужно отказаться, чтобы похудеть
Американские истребители F-22 Raptor
США перебросили истребители F-22 на базу в Катаре
Паводок в Иркутской области
Из подтопленного города Тулун в Приангарье эвакуировали более 500 человек
Глава Чечни Рамзан Кадыров во время заседания Госсовета по развитию добровольчества в Кремле
Кадыров прокомментировал слова Путина о предателях
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:06Путин связал интерес Мэй к теме Скрипалей со своим интервью FT
11:03Трамп заявил, что обсуждал с Путиным ядерные ограничения
11:02Путин рассказал о сотрудничестве с США по Сирии
11:00Трамп заявил о переговорах об исключении Huawei из "черного списка" в США
10:58Путин призвал Британию восстановить полноформатные отношения
10:57Путин назвал консультации с Трампом полезными
10:55Итоговая декларация саммита G20 не содержит пункт против протекционизма
10:54Путин и Трамп обсудили Венесуэлу и "вмешательство" в выборы в США
10:52Москва и Эр-Рияд выступили за продление сделки ОПЕК+ в текущих объемах
10:49Путин призвал не останавливать полноформатные отношения России и Британии
10:49Путин ответил на возражения Элтона Джона
10:47Путин заявил о ежедневном вмешательстве Запада в дела России
10:46Путин прокомментировал ситуацию с украинскими моряками
10:45Конкретики по встречам в "нормандском формате" нет, заявил Путин
10:42Россия продолжит участвовать в работе "нормандского формата"
10:40Трамп заявил о "прекрасной дискуссии" с Путиным
10:40США разрешат компаниям продавать оборудование Huawei, заявил Трамп
10:39США не будут участвовать в реализации Парижского соглашения по климату
10:35Путин и Трамп договорились начать консультации по СНВ-3
10:34Трамп ответил Картеру, объяснившему его победу "помощью России"
Лента новостейМолния