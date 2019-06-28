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РИА Новости

В Сочи восстановили нарушенное из-за подтоплений энергоснабжение

Вчера, 23:23
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСпецтехника устраняет последствия ливня на горнолыжном курорте "Роза Хутор"
Спецтехника устраняет последствия ливня на горнолыжном курорте Роза Хутор
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Спецтехника устраняет последствия ливня на горнолыжном курорте "Роза Хутор"
СОЧИ, 28 июн – РИА Новости. Энергетики полностью восстановили энергоснабжение в трех поселках Сочи, нарушенное из-за подтоплений после дождей, сообщает управление МЧС России по Краснодарскому краю.
В пятницу днем в Сочи прошли сильные дожди, из-за которых поднялся уровень воды в нескольких реках. В результате были подтоплены несколько придомовых территорий, улиц и домовладений, в поселке Лесном без электроснабжения остались около 4 тысяч человек, в поселках Дубравный и Каштаны - 1,8 тысячи.
"Электроснабжение восстановлено везде", - говорится в сообщении.
В четверг в Сочи было объявлено штормовое предупреждение из-за ливней, града, сильного ветра и опасности формирования смерчей в море. Оно действует до воскресенья.
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