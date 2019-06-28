В Сочи восстановили нарушенное из-за подтоплений энергоснабжение

В пятницу днем в Сочи прошли сильные дожди, из-за которых поднялся уровень воды в нескольких реках. В результате были подтоплены несколько придомовых территорий, улиц и домовладений, в поселке Лесном без электроснабжения остались около 4 тысяч человек, в поселках Дубравный и Каштаны - 1,8 тысячи.