Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T22:55Z
https://ria.ru/20190628/1556033811.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Число погибших при обрушении шахты в ДРК возросло до 43 человек

Вчера, 22:55
1139
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Число жертв обрушения шахты в провинции Луалаба на юге Демократической Республики Конго (ДРК) возросло до 43 человек, сообщает портал Actualite со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось о 36 погибших.
10 июня, 04:54
В Китае девять человек погибли при обвале на шахте
По словам губернатора этой провинции Ришара Муйеджа Мангеса Манса, жертвами обрушения стали нелегальные шахтеры, которые вопреки запрету работают на карьере. В настоящий момент родственники погибших проводят опознание.
Манса в очередной раз призвал прекратить нелегальные работы в шахте, пишет портал.
Компания Kamoto Copper Company (KCC), шахта которой обвалилась, занимается добычей меди и кобальта в провинции Луалаба. В ноябре 2018 года компания временно приостановила экспорт и продажу кобальта в рамках своего проекта в ДРК из-за обнаружения урана.
0121012
Обсудить 0
Демократическая Республика КонгоВ мире
Рекомендуем
СМИ сообщили о двойном гражданстве кандидата от партии Зеленского
РИА
Новости
В центре Саратова столкнулись автобус и скорая
Во Франции спасатели тушат природные пожары, вызванные рекордной жарой
В тоннеле между США и Канадой сошли с рельсов более 40 грузовых вагонов
Лента
новостей
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Оператор "Северного потока — 2" отозвал заявку на один маршрут в Дании
Президент РФ Владимир Путин во время интервью журналистам газеты Financial Times. 27 июня 2019
Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Что происходит в Тбилиси после беспорядков
Вид на набережную города Судака
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
СМИ: в США наехавший на толпу мужчина получил пожизненное заключение
Обрушение стены в городе Пуна штата Махараштра на западе Индии. 29 июня 2019
В Индии 15 человек погибли при обрушении стены жилого комплекса
В Афганистане более 20 военных погибли в результате нападения боевиков
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Песков рассказал о реакции Трампа на приглашение посетить парад Победы
Сергей Гаврилов
Гаврилов отреагировал на запрет на въезд в Грузию
Танк турецкой армии возле границы между Турцией и Сирией
Турция нанесла удар по Сирии
Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук
Медведчук считает, что вернуть пленных можно путем переговоров с Донбассом
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:08Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы
11:06Путин связал интерес Мэй к теме Скрипалей со своим интервью FT
11:03Трамп заявил, что обсуждал с Путиным ядерные ограничения
11:02Путин рассказал о сотрудничестве с США по Сирии
11:00Трамп заявил о переговорах об исключении Huawei из "черного списка" в США
10:58Путин призвал Британию восстановить полноформатные отношения
10:57Путин назвал консультации с Трампом полезными
10:55Итоговая декларация саммита G20 не содержит пункт против протекционизма
10:54Путин и Трамп обсудили Венесуэлу и "вмешательство" в выборы в США
10:52Москва и Эр-Рияд выступили за продление сделки ОПЕК+ в текущих объемах
10:49Путин призвал не останавливать полноформатные отношения России и Британии
10:49Путин ответил на возражения Элтона Джона
10:47Путин заявил о ежедневном вмешательстве Запада в дела России
10:46Путин прокомментировал ситуацию с украинскими моряками
10:45Конкретики по встречам в "нормандском формате" нет, заявил Путин
10:42Россия продолжит участвовать в работе "нормандского формата"
10:40Трамп заявил о "прекрасной дискуссии" с Путиным
10:40США разрешат компаниям продавать оборудование Huawei, заявил Трамп
10:39США не будут участвовать в реализации Парижского соглашения по климату
10:35Путин и Трамп договорились начать консультации по СНВ-3
Лента новостейМолния