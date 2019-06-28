Число погибших при обрушении шахты в ДРК возросло до 43 человек

В Китае девять человек погибли при обвале на шахте

В Китае девять человек погибли при обвале на шахте

По словам губернатора этой провинции Ришара Муйеджа Мангеса Манса, жертвами обрушения стали нелегальные шахтеры, которые вопреки запрету работают на карьере. В настоящий момент родственники погибших проводят опознание.

Манса в очередной раз призвал прекратить нелегальные работы в шахте, пишет портал.

Компания Kamoto Copper Company (KCC), шахта которой обвалилась, занимается добычей меди и кобальта в провинции Луалаба. В ноябре 2018 года компания временно приостановила экспорт и продажу кобальта в рамках своего проекта в ДРК из-за обнаружения урана.