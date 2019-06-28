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РИА Новости

В центре Саратова столкнулись автобус и скорая

Вчера, 22:50
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САРАТОВ, 28 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Маршрутный автобус и автомобиль частной скорой помощи столкнулись в пятницу в центре Саратова, в результате пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского отдела ГИБДД.
ДТП произошло около 21.00 (20.00 мск) на пересечении улиц Московская и Аткарская.
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"По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля "скорой" "Аксон" Lada Largus и автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту №75. В результате пассажира автобуса на "скорой" доставили в больницу", - сказала собеседница агентства.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства происшествия уточняются, добавила она.
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СаратовПроисшествия
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