В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн - РИА Новости, Ольга Ерачина. Организаторы Международного музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге вынуждены были остановить концерт рэпера Хаски в пятницу из-за давки, сообщила РИА Новости пресс-атташе фестиваля Людмила Шегал.

"Концерт Хаски был отменен из-за давки. А самое главное, что толпа не прислушивалась к требованиям охраны, прорывала ограждение, жгла фаеры, и мы посчитали, что будет небезопасно продолжать проведение концерта", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что рэперу пришлось отключить микрофон.

"Потому что никакой другой возможности как-то повлиять и дать понять публике, что происходит что-то нездоровое, не было", - уточнила Шегал.

По ее словам, концерт рэпера проходил на площадке возле башни "Исеть". Информации о людях, которые могли пострадать при давке, у пресс-атташе пока нет. По данным Шегал, на концерт Хаски пришли порядка 20 тысяч зрителей.