В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн - РИА Новости, Ольга Ерачина. Организаторы Международного музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге вынуждены были остановить концерт рэпера Хаски в пятницу из-за давки, сообщила РИА Новости пресс-атташе фестиваля Людмила Шегал.
"Концерт Хаски был отменен из-за давки. А самое главное, что толпа не прислушивалась к требованиям охраны, прорывала ограждение, жгла фаеры, и мы посчитали, что будет небезопасно продолжать проведение концерта", - сказала собеседница агентства.
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Она добавила, что рэперу пришлось отключить микрофон.
"Потому что никакой другой возможности как-то повлиять и дать понять публике, что происходит что-то нездоровое, не было", - уточнила Шегал.
По ее словам, концерт рэпера проходил на площадке возле башни "Исеть". Информации о людях, которые могли пострадать при давке, у пресс-атташе пока нет. По данным Шегал, на концерт Хаски пришли порядка 20 тысяч зрителей.
Вечером в пятницу Международный музыкальный фестиваль Ural Music Night стартовал в Екатеринбурге в пятый раз. На 80 разных площадках для слушателей выступают более 2,5 тысячи артистов и коллективов из Екатеринбурга, Свердловской области, а также из-за рубежа - приехали представители 20 стран. Вход на все площадки свободный.