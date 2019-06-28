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РИА Новости

США перебросили истребители F-22 на базу в Катаре

Вчера, 22:30
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© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Trevor T. McBrideАмериканские истребители F-22 Raptor
Американские истребители F-22 Raptor
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Trevor T. McBride
Американские истребители F-22 Raptor. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. США впервые перебросили на авиабазу Аль-Удейд в Катаре истребители пятого поколения F-22, сообщает командование ВВС Центрального командования США, в зону ответственности которого входит Ближний Восток.
"Эти самолеты дислоцируются в Катаре впервые с целью защиты американских сил и интересов в зоне ответственности Центрального командования США", - говорится в сообщении на сайте командования.
Многофункциональный истребитель Су-57. Архивное фото
9 ноября 2018, 13:05Новое оружие России
Конструктор назвал преимущества истребителя Су-57 перед F-22 и F-35Главный конструктор-директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец рассказал телеканалу «Звезда» о превосходстве российского Су-57 над американскими F-22 Raptor и F-35.
Запись сопровождается фотографиями по меньшей мере трех F-22 на взлетно-посадочной полосе, сделанными, как уточняется, в четверг.
Аль-Удейд является главной базой ВВС США в регионе, службу на которой проходят несколько тысяч американских военнослужащих. База активно использовалась в ходе операции против террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии и Ираке.
F-22 - первый самолет пятого поколения, который серийно начал выпускаться в 2001 году. С 2011 года их серийное производство прекращено, на смену F-22 приходят самолеты F-35.
Истребитель F-22 активно применялся в ходе операции против ИГ*. Переброска этих машин на авиабазу в Катаре произошла на фоне обострения отношений США и Ирана. В частности, в июне иранские ВВС сбили беспилотник США. В Иране заявляют, что он находился в их воздушном пространстве, а американская сторона утверждает, что аппарат не пересекал границ Ирана.
*Запрещённая в России террористическая организация
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F-22КатарСШАВ мире
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