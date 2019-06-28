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РИА Новости

Участники СВПД продолжат искать пути развития торговых связей с Ираном

Вчера, 22:20
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БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) намерены активизировать усилия для выработки практических решений по нормализации торгово-экономических отношений с Ираном, говорится в заявлении дипслужбы ЕС по результатам переговоров в Вене.
Заседание совместной комиссии участников СВПД: России, Великобритании, Германии, Ирана, Китая и Франции – состоялось 28 июня в Вене. Встреча прошла при координирующей роли Евросоюза. С российской стороны в ней принял участие заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
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"Будет продолжена активизация усилий по снятию санкций путем проведения специализированных экспертных дискуссий…, направленных на выработку практических решений для поддержания процесса нормализации торгово-экономических отношений с Ираном", - говорится в сообщении.
Кроме того, совместная комиссия "поручила экспертам изучить практические решения, в частности, в отношении экспорта низкообогащенного урана и тяжелой воды в рамках соответствующих договоренностей".
"Участники отметили значительный прогресс, в частности, в модернизации исследовательского реактора "Арак" и проекта по производству стабильных изотопов в рамках конверсии объекта "Фордо". Они подчеркнули важность реализации проектов с точки зрения ядерного нераспространения", - говорится в сообщении.
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Совместная комиссия также "подтвердила твердую приверженность всесторонней поддержке этих проектов, включая своевременное завершение модернизации исследовательского реактора в Араке и поставку необходимого оборудования".
Стороны "договорились внимательно следить за выполнением СВПД и созвать совместную комиссию на уровне министров в ближайшем будущем".
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