Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T22:07Z
https://ria.ru/20190628/1556033246.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

СМИ: в США наехавший на толпу мужчина получил пожизненное заключение

Вчера, 22:07
901
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Джеймс Алекс Филдс, который в августе 2017 года совершил наезд на толпу протестующих в американском городе Шарлоттсвилл, приговорен к пожизненному заключению, передает телеканал NBC.
В августе 2017 года в Шарлоттсвилле прошли столкновения между ультраправыми и леворадикальными активистами. В результате наезда автомобиля на толпу погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек пострадали. Кроме того, двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка.
Джеймс Гаргасулас, совершивший наезд на пешеходов, после вынесения приговора в Мельбурне. 22 февраля 2019
22 февраля, 07:36
Австралиец, наехавший на толпу пешеходов, получил шесть пожизненных сроков
"Водитель, который в 2017 году совершил наезд на своей машине в толпу противников митинга белых националистов в Шарлоттсвилле, убив одного человека и ранив десятки, был приговорен в пятницу к пожизненному заключению по федеральным обвинениям в преступлениях на почве ненависти", - сообщает ТВ.
Ранее Филдс признал себя виновным по 29 пунктам.
1900006
Обсудить 3
СШАВ мире
Рекомендуем
Сергей Гаврилов
Гаврилов отреагировал на запрет на въезд в Грузию
РИА
Новости
СМИ сообщили о двойном гражданстве кандидата от партии Зеленского
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Трамп поручил чиновникам искать взаимоприемлемые договоренности с Россией
Петр Порошенко
Порошенко назвал встречу Путина и Трампа тревожным звонком для Украины
Лента
новостей
Рэп-исполнитель Хаски (Дмитрий Кузнецов)
В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Оператор "Северного потока — 2" отозвал заявку на один маршрут в Дании
Президент РФ Владимир Путин во время интервью журналистам газеты Financial Times. 27 июня 2019
Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным
Американские истребители F-22 Raptor
США перебросили истребители F-22 на базу в Катаре
Число погибших при обрушении шахты в ДРК возросло до 43 человек
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Путин подтвердил, что обсуждал с Трампом ситуацию с украинскими моряками
В тоннеле между США и Канадой сошли с рельсов более 40 грузовых вагонов
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Песков рассказал о реакции Трампа на приглашение посетить парад Победы
Глава МИД Украины Павел Климкин
Депутат Рады заявил, что Климкин позорит украинскую дипломатию
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель. Архивное фото
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-"враге"
Британский певец Элтон Джон. Архивное фото
Элтон Джон усмотрел лицемерие в словах Путина о ЛГБТ-сообществе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:08Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы
11:06Путин связал интерес Мэй к теме Скрипалей со своим интервью FT
11:03Трамп заявил, что обсуждал с Путиным ядерные ограничения
11:02Путин рассказал о сотрудничестве с США по Сирии
11:00Трамп заявил о переговорах об исключении Huawei из "черного списка" в США
10:58Путин призвал Британию восстановить полноформатные отношения
10:57Путин назвал консультации с Трампом полезными
10:55Итоговая декларация саммита G20 не содержит пункт против протекционизма
10:54Путин и Трамп обсудили Венесуэлу и "вмешательство" в выборы в США
10:52Москва и Эр-Рияд выступили за продление сделки ОПЕК+ в текущих объемах
10:49Путин призвал не останавливать полноформатные отношения России и Британии
10:49Путин ответил на возражения Элтона Джона
10:47Путин заявил о ежедневном вмешательстве Запада в дела России
10:46Путин прокомментировал ситуацию с украинскими моряками
10:45Конкретики по встречам в "нормандском формате" нет, заявил Путин
10:42Россия продолжит участвовать в работе "нормандского формата"
10:40Трамп заявил о "прекрасной дискуссии" с Путиным
10:40США разрешат компаниям продавать оборудование Huawei, заявил Трамп
10:39США не будут участвовать в реализации Парижского соглашения по климату
10:35Путин и Трамп договорились начать консультации по СНВ-3
Лента новостейМолния