Гаврилов отреагировал на запрет на въезд в Грузию

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сергей Гаврилов, комментируя слова грузинских властей о том, что его больше не пустят в эту страну, заявил, что такая точка зрения свидетельствует об их радикальном настрое.

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявил в пятницу, что главу российской делегации в Международной ассамблее православия (МАП), депутата Госдумы РФ Гаврилова, который ранее выразил желание снова посетить страну, не пропустят на границе.

"Я считаю, что своим выступлением он заявляет лишь одно: что министерство внутренних дел Грузии не понимает своей меры ответственности за срыв международной конференции и обязательств в отношении дипломатов, за разрушение международного авторитета Грузии, и что оно не в состоянии исполнить свой долг как министерство… что оно становится на сторону тех самых "путчистов", которые устраивали беспорядки своим выступлением, что оно разделяет их позицию по отношению к России", - сказал РИА Новости Гаврилов.

Он подчеркнул, что накануне визита МАП в Грузию со стороны грузинских властей не было каких-либо возражений или вопросов к российской делегации.

"Мы же со своей стороны ждем делегатов Грузии, представителей Грузии, в Москву. Мы всегда открыты для диалога. (Ждем) на международный форум по развитию парламентаризма. И готовы обсуждать все международные вопросы в открытом режиме", - пояснил депутат.

Ранее Гаврилов, который подвергся нападению в Грузии, не исключил возможности посетить эту страну вновь, но в личных целях, чтобы опробовать недавно принятый нижней палатой парламента закон "О паломничестве".

Инцидент с Гавриловым привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии. Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы.

Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.