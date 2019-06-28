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РИА Новости

Гаврилов отреагировал на запрет на въезд в Грузию

Вчера, 21:48
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСергей Гаврилов
Сергей Гаврилов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сергей Гаврилов. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сергей Гаврилов, комментируя слова грузинских властей о том, что его больше не пустят в эту страну, заявил, что такая точка зрения свидетельствует об их радикальном настрое.
Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявил в пятницу, что главу российской делегации в Международной ассамблее православия (МАП), депутата Госдумы РФ Гаврилова, который ранее выразил желание снова посетить страну, не пропустят на границе.
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"Я считаю, что своим выступлением он заявляет лишь одно: что министерство внутренних дел Грузии не понимает своей меры ответственности за срыв международной конференции и обязательств в отношении дипломатов, за разрушение международного авторитета Грузии, и что оно не в состоянии исполнить свой долг как министерство… что оно становится на сторону тех самых "путчистов", которые устраивали беспорядки своим выступлением, что оно разделяет их позицию по отношению к России", - сказал РИА Новости Гаврилов.
Он подчеркнул, что накануне визита МАП в Грузию со стороны грузинских властей не было каких-либо возражений или вопросов к российской делегации.
"Мы же со своей стороны ждем делегатов Грузии, представителей Грузии, в Москву. Мы всегда открыты для диалога. (Ждем) на международный форум по развитию парламентаризма. И готовы обсуждать все международные вопросы в открытом режиме", - пояснил депутат.
Ранее Гаврилов, который подвергся нападению в Грузии, не исключил возможности посетить эту страну вновь, но в личных целях, чтобы опробовать недавно принятый нижней палатой парламента закон "О паломничестве".
Инцидент с Гавриловым привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии. Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы.
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Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
На фоне этих событий президент России Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну. Между тем, по данным грузинской статистики, в прошлый году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
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Протесты в ГрузииСергей ГавриловРоссияГрузияВ мире
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