В МИД рассказали о разработке мер для экспорта Ираном тяжелой воды и урана

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Страны-участницы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе проработают меры, которые позволят Ирану экспортировать низкообогащенный уран и тяжелую воду, сообщил МИД РФ.

В Вене 28 июня состоялось заседание Совместной комиссии участников СВПД – России, Великобритании, Германии, Ирана, Китая и Франции. Встреча прошла при координирующей роли Евросоюза. С российской стороны в ней принял участие заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

"Совместная комиссия отметила прогресс в реализации согласованных в рамках СВПД "ядерных" проектов, прежде всего, осуществляемых при содействии России, включая перепрофилирование бывшего иранского уранообогатительного предприятия в ФОРДО под производство стабильных изотопов. Значительное влияние было уделено проблематике тяжеловодного реактора в Араке. Участники подтвердили, что данные проекты остаются базовыми элементами СВПД и нуждаются в дальнейшей поддержке и защите. В контексте "ядерных" аспектов СВПД экспертам стран-участниц поручается проработать практические меры, которые бы позволили Ирану экспортировать низкообогащенный уран и тяжелую воду вопреки санкциям США", - говорится в комментарии МИД РФ.

В годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий, подписанного Ираном и единогласно одобренного Совбезом ООН, Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить проблемы, в том числе обеспечить экономические интересы Тегерана, предусмотренные соглашением. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие проблемы.