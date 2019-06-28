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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Трамп поручил чиновникам искать взаимоприемлемые договоренности с Россией

Вчера, 21:39
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в присутствии российской делегации дал своим чиновникам поручение искать взаимоприемлемые договоренности с Москвой, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Встреча Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным состоялась в пятницу в Осаке на полях саммита G20. Она продолжалась полтора часа.
"Поручения по итогам этой встречи президент Трамп участникам переговоров с его стороны дал при нас. Сказал: вот все, о чем мы говорили, давайте переводить на язык практических действий, давайте искать соглашения, договоренности, которые будут обоюдоприемлемыми. Мы такой подход полностью разделяем", - сказал Лавров в эфире Первого канала.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Вчера, 12:36
Как на "Оскаре": курьезы и детали встречи Путина и Трампа в Осаке
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Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампСергей ЛавровМИД РФВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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