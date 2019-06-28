Трамп поручил чиновникам искать взаимоприемлемые договоренности с Россией

ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в присутствии российской делегации дал своим чиновникам поручение искать взаимоприемлемые договоренности с Москвой, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Встреча Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным состоялась в пятницу в Осаке на полях саммита G20. Она продолжалась полтора часа.
"Поручения по итогам этой встречи президент Трамп участникам переговоров с его стороны дал при нас. Сказал: вот все, о чем мы говорили, давайте переводить на язык практических действий, давайте искать соглашения, договоренности, которые будут обоюдоприемлемыми. Мы такой подход полностью разделяем", - сказал Лавров в эфире Первого канала.