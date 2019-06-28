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РИА Новости

В тоннеле между США и Канадой сошли с рельсов более 40 грузовых вагонов

Вчера, 21:35
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ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА новости. Более 40 вагонов товарного поезда сошли с рельсов в тоннеле между США и Канадой, пострадавших нет, сообщили местные власти.
Инцидент произошел утром в пятницу в тоннеле Сэнт Клэр (St. Clair Tunnel) между американским городом Порт-Гурон в штате Мичиган и Канадой. Как сообщил в Twitter управляющий городом Джеймс Фрид, в результате инцидента никто не пострадал.
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"В настоящее время нет угрозы общественной безопасности в прилегающих районах", - сообщил Фрид. По его словам, на месте аварии работают представители обеих стран. По данным местной пожарной службы, которые приводит местное издание Port Huron Times Herald, в результате инцидента, причины которого пока не называются, с рельсов сошел локомотив и 46 вагонов.
Как сообщил радиостанции WPHM глава местной пожарной службы Кори Николсон, информация о возможном разливе серной кислоты не подтвердилась, содержащий опасное вещество вагон-канистра не получил повреждений.
Сообщается, что ликвидация последствий аварии может занять несколько дней.
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