США передали в Морскую организацию данные об инцидентах в Ормузском проливе

ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. США передали в Международную морскую организацию данные разведки об инцидентах в Ормузском проливе, в которых американская сторона обвиняет Иран, сообщает пресс-служба госдепартамента.

В Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.

По данным госдепартамента, специальный представитель США по Ирану Брайан Хук встретился в пятницу в Лондоне с генеральным секретарем Международной морской организации Китаком Лимом.