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РИА Новости

США передали в Морскую организацию данные об инцидентах в Ормузском проливе

Вчера, 21:28
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ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. США передали в Международную морскую организацию данные разведки об инцидентах в Ормузском проливе, в которых американская сторона обвиняет Иран, сообщает пресс-служба госдепартамента.
В Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.
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По данным госдепартамента, специальный представитель США по Ирану Брайан Хук встретился в пятницу в Лондоне с генеральным секретарем Международной морской организации Китаком Лимом.
"Специальный представитель Хук поделился с генеральным секретарем Лимом недавно несекретными разведданными относительно недавних иранских нападений в районе Ормузского пролива. Специальный представитель Хук и генеральный секретарь Лим также обсудили важность обеспечения свободы судоходства и содействия безопасности на море. Специальный представитель Хук подтвердил приверженность Соединенных Штатов работе через Международную морскую организацию и другие учреждения и организации в целях привлечения Ирана к ответственности за его недавние действия", - говорится в сообщении.
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеМеждународная морская организацияИранСШАВ мире
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