Лавров отметил настрой Путина и Трампа на дальнейшее развитие диалога

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп настроены на дальнейшее развитие диалога, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Путин и Трамп провели встречу в пятницу в японской Осаке в рамках саммита "Большой двадцатки". Их общение продолжалось около полутора часов.
"Есть у обоих президентов настрой диалог развивать - это факт, который я считаю весьма позитивным", - сказал Лавров в эфире Первого канала.
"Я не хочу создавать каких-то иллюзий, у нас позиции далеко не идентичны, даже где-то не близки, можно сказать", - добавил Лавров.