Лавров отметил настрой Путина и Трампа на дальнейшее развитие диалога

Путин и Трамп провели встречу в пятницу в японской Осаке в рамках саммита "Большой двадцатки". Их общение продолжалось около полутора часов.

В Кремле рассказали о переговорах Путина в первый день G20

В Кремле рассказали о переговорах Путина в первый день G20

"Я не хочу создавать каких-то иллюзий, у нас позиции далеко не идентичны, даже где-то не близки, можно сказать", - добавил Лавров.