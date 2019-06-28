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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Лавров отметил настрой Путина и Трампа на дальнейшее развитие диалога

Вчера, 21:19
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп настроены на дальнейшее развитие диалога, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Путин и Трамп провели встречу в пятницу в японской Осаке в рамках саммита "Большой двадцатки". Их общение продолжалось около полутора часов.
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"Есть у обоих президентов настрой диалог развивать - это факт, который я считаю весьма позитивным", - сказал Лавров в эфире Первого канала.
"Я не хочу создавать каких-то иллюзий, у нас позиции далеко не идентичны, даже где-то не близки, можно сказать", - добавил Лавров.
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Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампСергей ЛавровМИД РФВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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