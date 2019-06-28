Песков рассказал о реакции Трампа на приглашение посетить парад Победы

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп весьма конструктивно и эмоционально отреагировал на приглашение посетить парад в Москве в 75-ю годовщину Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Лидер российского государства Владимир Путин пригласил Трампа в следующем году на 75-летие окончания Великой Отечественной войны и Второй мировой войны.
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"Дональд Трамп весьма конструктивно отреагировал..., достаточно эмоционально и сказал, что, действительно, еще раз показать всем исторические союзнические отношения между Америкой и Россией важно. И сказал, что будет ждать официального приглашения- и оно в ближайшие дни будет направлено", - сказал Песков в эфире Первого канала.