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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Песков рассказал о реакции Трампа на приглашение посетить парад Победы

Вчера, 21:16
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп весьма конструктивно и эмоционально отреагировал на приглашение посетить парад в Москве в 75-ю годовщину Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Лидер российского государства Владимир Путин пригласил Трампа в следующем году на 75-летие окончания Великой Отечественной войны и Второй мировой войны.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Вчера, 17:26
Путин пригласил Макрона на 75-летие Победы
"Дональд Трамп весьма конструктивно отреагировал..., достаточно эмоционально и сказал, что, действительно, еще раз показать всем исторические союзнические отношения между Америкой и Россией важно. И сказал, что будет ждать официального приглашения- и оно в ближайшие дни будет направлено", - сказал Песков в эфире Первого канала.
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Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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Заголовок открываемого материала
11:08Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы
11:06Путин связал интерес Мэй к теме Скрипалей со своим интервью FT
11:03Трамп заявил, что обсуждал с Путиным ядерные ограничения
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