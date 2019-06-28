МИД подтвердил приверженность выполнению обязательств по ДВЗЯИ

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе своей встречи с исполнительным секретарем подготовительной комиссии организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) Лассином Зербо подчеркнул приверженность России выполнению обязательств по договору, сообщил МИД РФ.

Заседание совместной комиссии участников СВПД: России, Великобритании, Германии, Ирана, Китая и Франции – состоялось 28 июня в Вене. Встреча прошла при координирующей роли Евросоюза. С российской стороны в ней принял участие заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. На полях заседания Рябков встретился с Зербо.

"С российской стороны была вновь подчеркнута абсолютная безосновательность недавних заявлений США о якобы имеющих место нарушениях Россией запрета на проведение ядерных испытаний. Подтверждена наша неизменная приверженность выполнению обязательств по ДВЗЯИ и готовность продолжать плотное взаимодействие с ПК ОДВЗЯИ по вопросам обеспечения скорейшего вступления этого договора в силу", - сообщил МИД РФ.