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РИА Новости

МИД подтвердил приверженность выполнению обязательств по ДВЗЯИ

Вчера, 21:09
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе своей встречи с исполнительным секретарем подготовительной комиссии организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) Лассином Зербо подчеркнул приверженность России выполнению обязательств по договору, сообщил МИД РФ.
Заседание совместной комиссии участников СВПД: России, Великобритании, Германии, Ирана, Китая и Франции – состоялось 28 июня в Вене. Встреча прошла при координирующей роли Евросоюза. С российской стороны в ней принял участие заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. На полях заседания Рябков встретился с Зербо.
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Американская НПО: обвинения США в нарушении Россией ДВЗЯИ бездоказательны
"С российской стороны была вновь подчеркнута абсолютная безосновательность недавних заявлений США о якобы имеющих место нарушениях Россией запрета на проведение ядерных испытаний. Подтверждена наша неизменная приверженность выполнению обязательств по ДВЗЯИ и готовность продолжать плотное взаимодействие с ПК ОДВЗЯИ по вопросам обеспечения скорейшего вступления этого договора в силу", - сообщил МИД РФ.
Ранее постоянный представитель России при международных организациях Михаил Ульянов назвал фейком обвинения США в адрес РФ в нарушении моратория на ядерные испытания. Также он назвал "сильнейшим ударом" для договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний отказ США от ратификации ДВЗЯИ и решение о поддержании в готовности потенциала для возможного возобновления ядерных испытаний. По его словам, Россия будет внимательно отслеживать действия США, чтобы при необходимости принять своевременные меры для спасения ДВЗЯИ.
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Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ)МИД РФРоссияБезопасностьВ мире
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