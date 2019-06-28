В Узбекистане аттракцион развалился во время движения

ТАШКЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Аттракцион "Летающая тарелка" в парке Джизака (областной центр Узбекистана) развалился во время работы, погибла девушка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

В пресс-службе сообщили, что авария произошла в 12.05 (10.05 мск)

"В результате поломки аттракциона "Летающая тарелка" на месте происшествия погибла девушка, 1999 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным администрации, смерть девушки наступила из-за телесных повреждений, полученных от падения аттракциона. О других пострадавших не сообщается. Прокуратура Джизака проводит предварительное следствие, добавили в пресс-службе.

В Генпрокуратуре Узбекистана отметили, что авария произошла из-за сломавшейся рукоятки аттракциона, движущаяся часть механизма вместе с людьми рухнула на землю с высоты в семь метров. В это время в нем находились восемь человек. Аттракцион был введен в эксплуатацию в марте.