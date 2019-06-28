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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Лавров назвал встречу Путина и Трампа конструктивной

Вчера, 21:00
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (второй слева) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (второй слева) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (второй слева) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа важной и конструктивной и заявил, что теперь надо посмотреть, как после нее будут работать американцы.
Путин и Трамп провели встречу в Осаке в рамках встречи "Большой двадцатки". Их общение продолжалось около полутора часов.
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"Говорили о том, какой у нас сейчас объем экономического сотрудничества, которое, между прочим, увеличивается, несмотря на санкции", - заявил Лавров журналистам.
Кроме того, Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили международную повестку.
"Говорили о Сирии, мельком – об Украине. Обсуждали дела в Ближневосточном регионе в целом: ситуацию в Персидском и Оманском заливах, вокруг Ирана; ситуацию, которая сейчас возникает в связи с большими рисками развала Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Говорили о стратегической стабильности, о том, что необходимо не допускать гонку вооружений, начать диалог. Мы готовы ко всем этим разговорам. Посмотрим, как американские коллеги будут работать после этой, по-моему, очень важной и конструктивной встрече", - цитирует Лаврова сайт МИД РФ.
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. Через вторичные санкции США вынудили всех покупателей иранской нефти прекратить закупки. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США - "государством-спонсором терроризма".
В годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписанного Ираном и единогласно одобренного Совбезом ООН, Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить проблемы, в том числе обеспечить экономические интересы Тегерана, предусмотренные соглашением. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие проблемы.
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Европейские участники СВПД, РФ и КНР неоднократно заявляли, что выступают за сохранение сделки.
В Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.
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Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампСергей ЛавровМИД РФВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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