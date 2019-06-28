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РИА Новости

Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным

Вчера, 20:52
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время интервью журналистам газеты Financial Times. 27 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин во время интервью журналистам газеты Financial Times. 27 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Журналист The Financial Times Лайонел Барбер в эфире радиостанции LBC поделился впечатлениями от интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Барбер охарактеризовал его как спокойного и собранного человека.
Президент РФ Владимир Путин во время интервью журналистам газеты Financial Times. 27 июня 2019
Вчера, 00:01
Путин пошутил над журналистом Financial Times
Журналист рассказал, что Путин умеет видеть собеседника насквозь. По его мнению, президент - уклончивый человек, который может подколоть оппонента и "знает, как заставить тебя бояться".
Барбер также признался, что жалеет о том, что во время разговора один раз прервал Путина.
"Я совершил ошибку. <…> Смотря сквозь меня, он сказал: "Хм, мы так ладили, все шло так хорошо", - рассказал журналист.
В целом, по словам Барбера, президент был "довольно обаятельным", и интервью прошло в дружелюбной атмосфере.
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Интервью Путина

Российский лидер побеседовал с Барбером накануне саммита G20 в Осаке. Он ответил на вопросы про отношения с другими государствами, экономику, а также разъяснил свою позицию по некоторым вопросам.
Так, например, Путин заметил, что мир стал "более фрагментированным и менее предсказуемым". Отвечая на вопрос журналиста о возможности ядерного конфликта, политик выразил надежду на ответственный подход к этому вопросу мировых держав, в частности, США.
Кроме того, российский лидер рассказал о разочаровании либеральной идеей. По мнению Путина, она изжила себя, а ее сторонникам следует научиться уважительно относиться к разным точкам зрения.
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Популярные комментарии
Они не привыкли к доверительной и правдивой информации...
28 июня, 20:56
Alex Grosh
9220007
Он его завербовал! Всем же ясно!
28 июня, 21:13
VPVassya Pupkind
31610004
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