Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Журналист The Financial Times Лайонел Барбер в эфире радиостанции LBC поделился впечатлениями от интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Барбер охарактеризовал его как спокойного и собранного человека.
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Журналист рассказал, что Путин умеет видеть собеседника насквозь. По его мнению, президент - уклончивый человек, который может подколоть оппонента и "знает, как заставить тебя бояться".
Барбер также признался, что жалеет о том, что во время разговора один раз прервал Путина.
"Я совершил ошибку. <…> Смотря сквозь меня, он сказал: "Хм, мы так ладили, все шло так хорошо", - рассказал журналист.
В целом, по словам Барбера, президент был "довольно обаятельным", и интервью прошло в дружелюбной атмосфере.
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Интервью Путина
Российский лидер побеседовал с Барбером накануне саммита G20 в Осаке. Он ответил на вопросы про отношения с другими государствами, экономику, а также разъяснил свою позицию по некоторым вопросам.
Так, например, Путин заметил, что мир стал "более фрагментированным и менее предсказуемым". Отвечая на вопрос журналиста о возможности ядерного конфликта, политик выразил надежду на ответственный подход к этому вопросу мировых держав, в частности, США.
Кроме того, российский лидер рассказал о разочаровании либеральной идеей. По мнению Путина, она изжила себя, а ее сторонникам следует научиться уважительно относиться к разным точкам зрения.
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