Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Журналист The Financial Times Лайонел Барбер в эфире радиостанции Журналист The Financial Times Лайонел Барбер в эфире радиостанции LBC поделился впечатлениями от интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Барбер охарактеризовал его как спокойного и собранного человека.

Журналист рассказал, что Путин умеет видеть собеседника насквозь. По его мнению, президент - уклончивый человек, который может подколоть оппонента и "знает, как заставить тебя бояться".

Барбер также признался, что жалеет о том, что во время разговора один раз прервал Путина.

"Я совершил ошибку. <…> Смотря сквозь меня, он сказал: "Хм, мы так ладили, все шло так хорошо", - рассказал журналист.

В целом, по словам Барбера, президент был "довольно обаятельным", и интервью прошло в дружелюбной атмосфере.

Интервью Путина

Российский лидер побеседовал с Барбером накануне саммита G20 в Осаке. Он ответил на вопросы про отношения с другими государствами, экономику, а также разъяснил свою позицию по некоторым вопросам.

Так, например, Путин заметил, что мир стал "более фрагментированным и менее предсказуемым". Отвечая на вопрос журналиста о возможности ядерного конфликта, политик выразил надежду на ответственный подход к этому вопросу мировых держав, в частности, США.