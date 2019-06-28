Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Меркель

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в субботу в рамках саммита G20 в японской Осаке наверняка поговорит с канцлером ФРГ Ангелой Меркель о проведении "нормандского формата", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.