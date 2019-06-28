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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Меркель

Вчера, 20:45
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин перед встречей с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке.29 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин перед встречей с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином на полях саммита Группы двадцати в Осаке.29 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в субботу в рамках саммита G20 в японской Осаке наверняка поговорит с канцлером ФРГ Ангелой Меркель о проведении "нормандского формата", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Завтра, скорее даже через считанные часы, будет встреча с Ангелой Меркель, на которой наверняка также эта проблематика будет затрагиваться", - сказал Песков в эфире "Россия 24", комментируя слова лидера Франции Эммануэля Макрона о намерении летом провести встречу лидеров "нормандской четверки".
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе
Вчера, 13:53
Меркель прибыла на торжественный ужин лидеров G20 в хорошем самочувствии
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Саммит G20 в ОсакеБольшая двадцаткаАнгела МеркельДмитрий ПесковВладимир ПутинГерманияРоссияВ мире
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