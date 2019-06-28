Фотовыставку о храмах Русского севера дополнили новыми работами

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Фотовыставка "Деревянные храмы Русского Севера. Каргополь" в Москве возобновит работу 29 июня и продлится до 7 июля включительно, а также пополнится новыми фотографиями, сообщают ее участники.

Первый этап выставки прошел с 30 мая по 2 июня. Помимо 30 работ фотохудожника Константина Гончарова, которые были доступны ранее, появятся панорамные снимки его авторства, а также гравюры и этюды художника Филиппа Маякована на тему "Русский Север".