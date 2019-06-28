Фотовыставку о храмах Русского севера дополнили новыми работами

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Фотовыставка "Деревянные храмы Русского Севера. Каргополь" в Москве возобновит работу 29 июня и продлится до 7 июля включительно, а также пополнится новыми фотографиями, сообщают ее участники.
Первый этап выставки прошел с 30 мая по 2 июня. Помимо 30 работ фотохудожника Константина Гончарова, которые были доступны ранее, появятся панорамные снимки его авторства, а также гравюры и этюды художника Филиппа Маякована на тему "Русский Север".
Цель выставки - привлечь внимание общественности к катастрофическому состоянию деревянных православных храмов Русского Севера.
Выставка пройдет в Палатах Аверкия Кириллова в Москве. Вход бесплатный.
Партнерами фотовыставки выступили Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева, "джиперы" команды RU-WAY, команда волонтеров проекта "Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера".
© Константин ГончаровЧасовня Флора и Лавра (XIX век) - деревня Карельская
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Часовня Флора и Лавра (XIX век) - деревня Карельская
© Константин Гончаров
© Константин Гончаровхрам Иоанна Златоуста (1665 год) - село Саунино
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храм Иоанна Златоуста (1665 год) - село Саунино
© Константин Гончаров
© Константин ГончаровИльинская часовня (XIX век) - деревня Слобода
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Ильинская часовня (XIX век) - деревня Слобода
© Константин Гончаров
© Константин ГончаровБогоявленская церковь (1787 год) - деревня Погост (Ошевенский куст)
4 из 4
Богоявленская церковь (1787 год) - деревня Погост (Ошевенский куст)
© Константин Гончаров
1 из 4
Часовня Флора и Лавра (XIX век) - деревня Карельская
© Константин Гончаров
2 из 4
храм Иоанна Златоуста (1665 год) - село Саунино
© Константин Гончаров
3 из 4
Ильинская часовня (XIX век) - деревня Слобода
© Константин Гончаров
4 из 4
Богоявленская церковь (1787 год) - деревня Погост (Ошевенский куст)
© Константин Гончаров